Carpi – Us Livorno 2-0. Altra figuraccia per Dionisi e compagni

Al Cabassi gli uomini di Formisano incappano nella nona sconfitta in campionato. Gli emiliani fanno festa grazie ai timbri di Stanzani nel primo tempo e di Cortesi nella ripresa. Amaranto ancora una volta spenti, senz'anima e oramai pienamente invischiati in zona playout. Tra la formazione labronica non si salva nessuno

Al peggio non c’è fine in casa Livorno. Al Cabassi di Carpi arriva l’ennesima sconfitta in campionato per gli amaranto, piegati dagli emiliani al termine di un altro match completamente da dimenticare. Padroni di casa che si portano avanti sul finale di primo tempo con Stanzani, con il più facile dei tap in dopo l’intervento di Seghetti. A metà ripresa è Cortesi a firmare il bis sfruttando una dormita della retroguardia labronica di nuovo sulla respinta del giovane portiere ex Empoli. La reazione di Dionisi e compagni si esaurisce in qualche isolato squillo dalla distanza di Odjer e Cioffi. Per gli uomini di Formisano, insomma, prosegue ininterrotto il momento di profonda crisi. Da vdere se il nono ko in campionato che condanna gli amaranto alla zona playout, sarà fatale al tecnico, da settimane sulla graticola.

La cronaca

Formisano opta per un 3-5-2 con Nwachukwu nei tre dietro, Haveri sulla corsia mancina e Panaioli dietro la coppia Dionisi – Di Carmine. L’avvio non è dei peggiori in casa Livorno e di questi tempi è già una notizia. Dopo neanche due giri d’orologio è infatti Di Carmine a farsi notare dalle parti di Sorzi con un destro da posizione defilata che costringe l’estremo difensore di casa alla respinta. Rispondono subito i padroni di casa con la punizione di Casarini che, però, non spaventa più di tanto Seghetti. I labronici tornano ad affacciarsi in area avversaria allo scoccare del 20’ quando Dionisi fallisce il tocco vincente da ottima posizione dopo un uno due con Di Carmine. Lo stesso ex Verona invece, dieci minuti più tardi, si rende protagonista di un errore da matita rossa a due passi dalla porta, tentando un’improbabile colpo di tacco sul cross di Haveri dalla sinistra, che si risolve in un goffo liscio. Insomma, è un Livorno più vivo, intraprendente rispetto alle ultime uscite, a dispetto di un Carpi piuttosto velleitario dalla cintola in su. Ma che, come di consueto, al duplice fischio si ritrova in svantaggio. A sbloccare il match al tramonto della prima frazione è infatti Stanzani, più lesto di tutti nell’avventarsi sulla respinta di Seghetti al destro di Casarini e deviare la sfera in porta all’altezza dell’area piccola. Una doccia gelata per Dionisi e compagni.

Nella ripresa chi si aspettava una reazione d’orgoglio tra i giocatori amaranto resterà deluso. La manovra confusionaria, il gioco spezzettato, oltre ad evidenti lacune sul piano tecnico – tattico, restituiscono un Livorno incapace di creare vere e proprie palle gol in area emiliana. I padroni di casa si compattano con ordine e colpiscono a metà della seconda frazione con Cortesi, il quale prima impegna Seghetti con il sinistro, poi approfitta di una dormita colossale della difesa amaranto per depositare in rete la respinta del portiere labronico e fissare quello che rimarrà il risultato finale della contesa. Nella mezz’ora finale, eccezion fatta per un bolide di Odjer e qualche iniziativa di Cioffi gli amaranto scompaiono dal campo e rischiano di capitolare in extremis per mano dei contropiedi dei biancorossi. La settima trasferta in campionato si risolve, dunque, in un’altra disfatta.

Le pagelle

Seghetti 5.5: Poteva fare meglio sul destro di Casarini, salva su Cortesi ma i suoi difensori restano immobili sulla respinta. Forse l’ultimo dei colpevoli.

Monaco 5: Tutt’altro che solido nel terzetto difensivo, Stanzani e compagnia gli creano più di qualche grattacapo.

Noce 4.5: L’immagine della retroguardia amaranto immobile sulla respinta di Seghetti che Cortesi trasformerà nel 2-0 è l’emblema del momento complicato della formazione labronica.

Nwachunkwu 4.5: Torna titolare dopo svariate settimane ma conferma tutte le lacune emerse nelle precedenti uscite. Immobile come i compagni di reparto sul raddoppio di Cortesi (dal 80’ Malva sv)

Gentile 5: Spinta pari a zero, fase difensiva da rivedere, tanti scelte sbagliate con la palla tra i piedi. Un vero e proprio oggetto misterioso in casa amaranto.

Bonassi 5: Rilanciato dal 1’ per la prima volta, si rende protagonista di una prestazione anonima in mezzo al campo, si nota solo per il giallo nel finale. Non a caso resta negli spogliatoi all’intervallo (dal 46’ Marchesi 5: Non fa meglio di chi sostituisce, anzi)

Hamlili 5: Tanti falli e poca qualità in fase di possesso, lontanissimo parente del giocatore ammirato lo scorso anno in Serie D (dal 66’ Peralta 5.5: Mezz’ora finale anonima)

Haveri 5: Il suo highlight è l’assist per Di Carmine che non sfrutterà a dovere. Per il resto tanta sofferenza e contributo quasi nullo alla causa

Panaioli 4.5: Un fantasma in campo. Non trova mai la posizione, vaga sulla trequarti senza fortune (dal 73’ Odjer 5.5: Un missile da trenta metri disinnescato da Sorzi, poco altro da segnalare nell’ultimo quarto d’ora)

Di Carmine 5: Parte bene, manda in porta Dionisi che spreca ma poco più tardi è lui a dilapidare una ghiotta chance con un colpo di tacco quasi tragicomico a due passi dalla porta. Da lì non ha altre chance

Dionisi 5: Prova subito a suonare la carica ma ha sulla coscienza un errore sotto porta non da lui su assist di Di Carmine al ventesimo. Cala con il passare dei minuti fino al momento della sostituzione, poco prima manca un facile controllo in area su errore di Sorzi (dal 61’ Cioffi 5.5: Qualche iniziativa nel finale ma predica nel deserto).

All. Formisano 5: Niente, non riesce proprio a portare a casa qualche risultato. L’avvio non sarebbe neanche malvagio, ma al gol subito (che in un modo o nell’altro arriva sempre) i suoi si sciolgono completamente. Nelle ultime uscite pare anche più in confusione a livello di scelte (perchè Panaioli titolare?) e i risultati ne sono una diretta conseguenza. Non deve essere semplice allenare in un momento complicato come quello che sta attraversando il club labronico, ma ormai il suo ciclo sulla panchina amaranto è palesemente destinato a concludersi.

Le formazioni ufficiali:

Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Pitti, Panelli, Rossini; Cecotti, Amayah, Figoli, Tcheuna; Cortesi, Casarini; Stanzani. All. Cassani

Us Livorno (3-5-2): Seghetti; Nwachukwu (dal 80′ Malva), Noce, Monaco; Gentile, Panaioli (dal 73′ Odjer), Hamlili (dal 61′ Peralta), Bonassi (dal 46′ Marchesi), Haveri; Dionisi (dal 61′ Cioffi), Di Carmine. All. Formisano

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

90' Ci saranno sei minuti di recupero 86' Cioffi ci prova da fuori, palla che sfiora il palo di Sorzi 84' Ultimi scampoli di gara al Cabassi, amaranto vicini all’ennesima sconfitta stagionale 81' Livorno che prova ad imbastire una reazione ma si compatta con ordine la compagine emiliana 77' Missile di Odjer, Sorzi si rifugia in corner 67' RADDOPPIO DEL CARPI! Cortesi riceve in area e calcia, Seghetti risponde, ma sulla respinta arriva ancora Cortesi che trafigge il portiere amaranto. Immobile la difesa di Formisano 61' Dentro Cioffi e Peralta per Dionisi e Hamlili 61' Errore di Sorzi che rinvia male, Hamlili tocca per Dionisi che però manca il controllo al limite dell’area 58' Contesi spreca tutto a tu per tu con Seghetti ma il guardalinee segnala l’off side 56' Nulla di fatto, il direttore di gara non assegna il penalty agli amaranto 54' Check in corso del FVS per un presunto tocco di mano in area del Carpi 49' Tanti errori in questo avvio di ripresa da entrambe le parti, match che stenta a decollare 46' Dentro Marchesi per Bonassi Comincia la ripresa al Cabassi! Termina il primo tempo al Cabassi. Stanzani porta momentaneamente avanti i suoi con un tocco vincente al tramonto della prima frazione 47' Ancora a terra Cortesi, gioco di nuovo fermo 45' Saranno tre i minuti di recupero 44' Giallo per Bonassi 43' Emiliani che si portano avanti al primo vero tiro in porta, si attende adesso la reazione degli uomini di Formisano 40' GOL DEL CARPI! Casarini si accentra in area e calcia trovando la respinta di Seghetti, Stanzani è il più lesto di tutti ad avventarsi sulla sfera che termina in rete. Padroni di casa in vantaggio 38' Ultimi minuti di primo tempo, cala un po’ il, pressing amaranto 34' Del Livorno le migliori occasioni fin qui, Carpi che non riesce a trovare varchi nella retroguardia labronica 31' DI CARMINE! Haveri sfonda a sinistra e tocca per l’ex Verona che tenta un’improbabile colpo di tacco lisciando la sfera a due passi dalla linea di porta 29' Pitti ci prova dalla distanza, mancino fuori di poco 25' Fallo di Hamlili, altra interruzione 23' Cross dalla sinistra di Dionisi, non ci arriva Bonassi 21' Uno due Dionisi – Di Carmine, l’ex Ternana non riesce nella deviazione vincente. Ghiotta chance per gli amaranto 20' Casarini ci prova da fuori, palla di poco oltre il montante 18' Fallo di Dionisi, punizione per i padroni di casa 16' Ritmi piuttosto blandi in questo avvio 14' Destro al volo di Dionisi, palla in curva 11' A terra Cortesi dopo uno scontro con Haveri, gioco fermo 7' Possesso palla del Carpi, fanno buona guardia gli amaranto 2' Subito Di Carmine pericoloso con un destro da posizione defilata, respinge Sorzi Comincia il match al Cabassi!

