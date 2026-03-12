Casarosa e Centi campioni regionali toscani di danze standard
La coppia livornese conquista il titolo nella categoria B1 a Siena. Nella foto insieme ai loro insegnanti della Dancemaster Young Livorno Anna Carbone e Sebastiano Grande
Grande soddisfazione per la danza sportiva livornese. Mauro Casarosa e Moira Centi, coppia di atleti labronici, hanno conquistato il titolo di campioni regionali toscani nella categoria B1 danze standard durante la competizione disputata a Siena.
Un risultato importante che premia l’impegno, la passione e le ore di allenamento dei due ballerini, protagonisti di una performance che ha convinto giudici e pubblico, permettendo loro di salire sul gradino più alto del podio.
Casarosa e Centi si allenano alla Dancemaster Young Livorno, realtà cittadina impegnata nella formazione e nella crescita di giovani e adulti nel mondo della danza sportiva. Fondamentale, nel percorso della coppia, il lavoro dei loro insegnanti Anna Carbone e Sebastiano Grande, che li accompagnano nella preparazione tecnica e artistica.
Il titolo regionale rappresenta un traguardo significativo per i due atleti livornesi e per la stessa scuola di danza, che continua a distinguersi nelle competizioni regionali e nazionali.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.