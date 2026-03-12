Casarosa e Centi campioni regionali toscani di danze standard

La coppia livornese conquista il titolo nella categoria B1 a Siena. Nella foto insieme ai loro insegnanti della Dancemaster Young Livorno Anna Carbone e Sebastiano Grande

Grande soddisfazione per la danza sportiva livornese. Mauro Casarosa e Moira Centi, coppia di atleti labronici, hanno conquistato il titolo di campioni regionali toscani nella categoria B1 danze standard durante la competizione disputata a Siena.

Un risultato importante che premia l’impegno, la passione e le ore di allenamento dei due ballerini, protagonisti di una performance che ha convinto giudici e pubblico, permettendo loro di salire sul gradino più alto del podio.

Casarosa e Centi si allenano alla Dancemaster Young Livorno, realtà cittadina impegnata nella formazione e nella crescita di giovani e adulti nel mondo della danza sportiva. Fondamentale, nel percorso della coppia, il lavoro dei loro insegnanti Anna Carbone e Sebastiano Grande, che li accompagnano nella preparazione tecnica e artistica.

Il titolo regionale rappresenta un traguardo significativo per i due atleti livornesi e per la stessa scuola di danza, che continua a distinguersi nelle competizioni regionali e nazionali.

Condividi:

Riproduzione riservata ©