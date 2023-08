Ci vediamo a casa, il presidente Esciua presenta la campagna abbonamenti

Novità di quest'anno la suddivisione in tre fasce di prezzo, con agevolazioni per donne e under 12, e la Tribuna Vip Hospitality. Tutte le cifre dell'abbonamento e della singola partita. Tesseramento dal 7 agosto

di Lorenzo Evola

Ad un mese (o poco più) dall’inizio della nuova stagione, prende il via la campagna abbonamenti dell’Unione Sportiva Livorno 1915 per il campionato di Serie D 2023/2024. Una campagna – resa nota alla stampa durante una conferenza tenutasi all’interno dei locali dell’Armando Picchi e alla quale hanno partecipato il presidente Joel Esciua, il direttore generale Vittorio Mosseri e il segretario generale Massimiliano Casali – che nasce sotto lo slogan “Ci vediamo a casa”, messaggio legato proprio alla volontà della società amaranto di rendere il Picchi la casa di tutti i livornesi, favorendo dunque una maggiore partecipazione dell’intero nucleo familiare alla vita dello stadio. È lo stesso Esciua a svelare nel dettaglio i prezzi della nuova campagna, non prima però di aver ufficializzato il neo acquisto amaranto, ovvero quell’Alessandro Cesarini cercato a lungo e, finalmente, messo sotto contratto dalla società labronica. “Siamo felicissimi di poter annunciare l’arrivo di un giocatore di spessore come Cesarini – esordisce Esciua – Stiamo parlando di un profilo di categoria superiore, che aveva molte offerte dalla C ma per fortuna siamo riusciti a portarlo tra le nostre file. Lo abbiamo inseguito a lungo e siamo sicuri che fornirà un contributo importante durante la stagione”. L’attenzione del patron amaranto si sposta poi sulla campagna abbonamenti: “L’obiettivo è sicuramente quello di portare più gente possibile allo stadio, la nostra casa, la casa di tutti i livornesi. Per questo abbiamo deciso di effettuare qualche cambiamento rispetto agli ultimi anni, a partire dalle donne, le quali potranno godere di tariffe ridotte così come i disabili e i giovani dai 18 anni in giù. Ma l’elemento più rivoluzionario secondo noi, è quello che riguarda gli Under 12, che potranno entrare allo stadio praticamente gratis con l’abbinamento ad un abbonamento intero nello stesso settore. Abbiamo inserito anche una categoria Vip Hospitality che permetterà di godere di ulteriori servizi all’interno dell’Armando Picchi. Sono convinto, dunque, che tutto il popolo amaranto risponderà alla grande”.

Entrando più nello specifico, a partire da lunedì 7 agosto, sarà possibile sottoscrivere la tessera stagionale rivolgendosi al Punto Amaranto dello stadio Armando Picchi, a uno degli otto club organizzati o alla Curva Nord Fabio Bettinetti. Inoltre, per la prima volta nella storia amaranto, sarà possibile farlo anche online sul circuito VivaTicket (solo per i possessori della “Card cuore amaranto”).

Da lunedì 7 a sabato 19 agosto, gli abbonati della scorsa stagione potranno confermare il proprio posto, presentando la “Card cuore amaranto” sulla quale verrà caricato il nuovo abbonamento stagionale. Sempre da lunedì 7 a sabato 19 agosto, sarà possibile anche sottoscrivere nuovi abbonamenti stagionali nei posti liberi, con rilascio gratuito della “Card cuore amaranto” (è necessario compilare il modulo di richiesta card e abbonamento inserendo i dati richiesti e portando una fototessera). A partire da lunedì 21 agosto, scatterà invece la vendita libera. La novità di questa stagione è la suddivisione in tre fasce di prezzo, con agevolazioni per le donne e i più giovani, soprattutto per gli Under 12, i quali potranno sottoscrivere l’abbonamento stagionale con 1 euro a partita. Di seguito i prezzi della nuova campagna abbonamenti:

• Curva Nord: 120 euro (ridotto/disabili: 80 euro, Under 12: 25 euro)

• Gradinata: 210 euro (ridotto/disabili: 140, Under 12: 25 euro)

• Tribuna Laterale: 330 euro (ridotto/disabili: 220, Under 12: 25 euro)

• Tribuna Centrale: 400 euro (ridotto/disabili: 280 euro, Under 12: 25 euro)

• Tribuna Vip: 600 euro

• Tribuna Vip Hospitality: 1200 euro

L’abbonamento ridotto è riservato alle donne, agli Over 65 (nati nel 1958 e precedenti) e agli Under 18 (nati dal 2005 al 2010). L’abbonamento disabili è riservato ai diversamente abili con il 50-99% di invalidità. Quello per gli Under 12 è riservato invece ai nati dal 2011 e successivi e può essere sottoscritto solo in abbinamento con un abbonamento stagionale intero dello stesso settore. L’abbonamento Tribuna Vip comprende l’accesso al buffet a fine primo tempo, mentre per gli abbonati alla Tribuna Vip Hospitality previsto il parcheggio privato, il pranzo gourmet, l’accesso al buffet a fine primo tempo e l’invito a tutti gli eventi ufficiali dell’Unione Sportiva Livorno 1915.

Svelati anche i prezzi dei biglietti delle singole partite:

• Curva Nord: 12 euro (ridotto/disabili/under 12: 8 euro)

• Gradinata: 18 euro (ridotto/disabili/under 12: 12 euro)

• Tribuna Laterale: 30 euro (ridotto/disabili/under 12: 20 euro)

• Tribuna Centrale: 36 euro (ridotto/disabili/under 12: 24 euro)

• Tribuna Vip: 60 euro

• Tribuna Vip Hospitality: 120 euro

Saranno 17 le partite interne coperte dall’abbonamento, in un girone con 18 squadre. Nel caso in cui gli amaranto dovessero essere inseriti in un girone da 20 squadre, ci sarebbero due “Giornate amaranto” da stabilire nel corso della stagione e da considerare fuori abbonamento.

