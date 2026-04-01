Circolo Fides sul tetto d’Italia: la sciabola femminile vince la A2 e vola in A1

A Piacenza le livornesi conquistano il titolo tricolore al termine di una giornata perfetta. Il fioretto maschile centra la salvezza e resta in Serie A2

Il Circolo Scherma Fides Livorno vince il Campionato Italiano a squadre di sciabola femminile Serie A2 e conquista la promozione in A1. Confermata la A2 per il fioretto maschile. Grande successo a Piacenza per il Circolo Scherma Fides Livorno, che conquista il titolo di Campione Italiano a squadre di sciabola femminile di Serie A2 al termine di una giornata straordinaria, vissuta da protagonista dall’inizio alla fine. Il quartetto composto da Rachele Saracaj, Anna Torre, Giulia Bartolini e Aurelie Personi ha disputato una gara impeccabile, vincendo tutti gli assalti del girone eliminatorio e guadagnandosi così l’accesso diretto ai quarti di finale. Nei quarti è arrivato il successo contro la Società del Giardino di Milano, seguito dalla netta affermazione in semifinale contro il Club Scherma San Severo, superato con il punteggio di 45-18. Un risultato che ha assicurato anche la promozione in Serie A1, riservata alle prime tre classificate. In finale le livornesi hanno affrontato il quotato Dauno Foggia, imponendosi al termine di un incontro combattutissimo con il punteggio di 45-43, grazie a una grande prova collettiva che ha permesso di conquistare il titolo italiano. Per il gruppo della sciabola femminile si tratta di un traguardo di grande valore: l’approdo nella massima serie completa infatti la crescita del settore e si affianca ai risultati ottenuti dalla sciabola maschile, che nella scorsa stagione ha chiuso al quinto posto in Serie A1, mantenendo la categoria e conquistando anche il titolo di miglior squadra non militare d’Italia. Nella competizione dedicata al fioretto maschile sono scesi in pedana Giovanni Pierucci, Riccardo Palmerini, Cristiano Fusco Ed Elia Sardelli. I ragazzi guidati dal maestro Giuseppe Pierucci conducono un buon girone con 2 vittorie e una sconfitta. Nel turno degli ottavi di finale riescono a imporsi all’ultima stoccata, per 45-44, contro il circolo scherma Terni, assicurandosi così la permanenza di categoria. Ai quarti di finale arriva sfortunatamente la sconfitta contro il circolo scherma Pisa Antonio di Ciolo, che però non macchia l’ottima prestazione della squadra, segnata anche dal problema fisico accusato da Palmerini nel primo assalto di girone. Assicurata la partecipazione ai campionati italiani A2 maschili per il prossimo anno, il settore del fioretto del Fides è ora atteso con la squadra femminile alla competizione della serie A1 a Roma, assieme ai ragazzi della sciabola maschile, a inizio giugno. Risultati importanti, che confermano la qualità del lavoro svolto e la competitività del club livornese ai massimi livelli della scherma italiana.

Condividi:

Riproduzione riservata ©