Clara Damari nella storia: a nemmeno 13 anni è la regina della dama italiana

La giovanissima portacolori del Circolo Damistico Livornese ha dominato il campionato con sei vittorie in sei partite. Ottimi risultati anche per la sorella Anna, mentre il fratello Giulio, a soli 8 anni, ha già conquistato tre titoli italiani juniores

A nemmeno 13 anni è già la numero uno d’Italia. Clara Damari, livornese del Circolo Damistico Livornese, ha conquistato il Campionato Italiano Assoluto Femminile di dama, imponendosi con un percorso perfetto nella competizione disputata a Reggio Calabria.

I suoi sostenitori, a partire dall’istruttore, il Gran Maestro Michele Borghetti, e dai genitori, speravano in un risultato importante, ma la vittoria è arrivata con un margine che ha superato ogni aspettativa. Clara, la maggiore di tre fratelli accomunati dalla passione per la dama e da risultati di assoluto rilievo, ha disputato sei partite, vincendole tutte. Un en plein che le ha permesso di chiudere con 12 punti, ben quattro di vantaggio sulla calabrese Vittoria Coppolino, sua principale rivale.

Curiosamente anche Vittoria Coppolino si allena con il Gran Maestro Michele Borghetti, riconosciuto, risultati alla mano, come il più grande giocatore della storia della dama italiana fin dalla fondazione della Federazione Italiana Dama nel 1924 e considerato da molti uno dei più grandi, se non il più grande, anche nella storia mondiale di questa disciplina.

Le soddisfazioni per la famiglia Damari non si sono fermate al titolo di Clara. La sorella Anna, che non ha ancora compiuto 11 anni, ha infatti concluso il Campionato Italiano Assoluto Femminile al quinto posto, confrontandosi con avversarie molto più esperte.

Le due sorelle si sono poi messe in evidenza anche nel Campionato Assoluto Femminile di dama internazionale, variante che consente di partecipare a competizioni anche all’estero, come già avvenuto in Lettonia, Turchia e Francia. In questa specialità Clara si è classificata seconda, mentre Anna ha ottenuto il quarto posto, risultati che fanno sperare di vedere entrambe ai vertici della dama non soltanto italiana.

La dama viene definita un autentico “gioco-sport della mente”, spesso sottovalutato ma capace di rivelare tutta la propria complessità soltanto quando viene praticato. Le regole sono semplici, mentre la profondità del ragionamento richiesto cresce partita dopo partita. Una disciplina che può essere praticata fin dai 4-5 anni, come dimostra il percorso del fratello minore Giulio Damari.

Giulio, che non ha ancora compiuto 9 anni, ha iniziato a giocare prima dei 5 e oggi, fatta eccezione per gli esperti soci del Circolo Damistico Livornese, ai quali spesso riesce già a tenere testa, è in grado di competere e battere qualsiasi altro concittadino. Il suo palmarès conta già tre titoli italiani juniores. Oltre ai risultati, colpiscono la capacità di spiegare con lucidità gli sviluppi futuri della partita e di risolvere le situazioni più intricate. Tutti elementi che fanno pensare come questi tre titoli rappresentino soltanto l’inizio della sua carriera.

Il Circolo Damistico Livornese, che ha sede al Circolo Carli di Salviano, rappresenta una realtà di assoluto prestigio. È infatti l’unico circolo dei cinque continenti a poter vantare due pluricampioni del mondo, Michele Borghetti e Matteo Bernini, oltre a essere il circolo più titolato nella storia della Federazione Italiana Dama fin dalla sua fondazione nel 1924, con una lunghissima serie di record e titoli conquistati.

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