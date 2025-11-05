Coach Ramagli torna in panchina

ALESSANDRO RAMAGLI foto gentilmente concessa dalla Scaligera Verona credit ZATTARIN

Coach Alessandro Ramagli, dopo essere stato accostato a diverse squadre nell’ultimo mese (tra cui Avellino e Sassari), ha scelto Bergamo. La società lombarda ha deciso di puntare con decisione sul tecnico livornese classe ’64, uno degli allenatori più esperti del panorama nazionale, rimasto senza squadra dopo l’ultima esperienza a Verona.

Durante l’estate si era parlato anche di un suo possibile approdo in città, sponda Libertas, ma la trattativa non si è concretizzata.

Ramagli, che nel suo curriculum vanta quattro promozioni in Serie A (una da assistente), rappresenta senza dubbio un valore aggiunto per la Blu Basket. La società, protagonista di diverse partecipazioni ai playoff, negli ultimi anni ha cambiato più volte sede: da Treviglio a Orzinuovi, fino al recente trasferimento a Bergamo.

Il patron Mascio – anche main sponsor del club – ha scelto di dare una svolta alla stagione, esonerando lunedì 3 novembre coach Zanchi e il direttore sportivo Fabrizio Frates. La guida tecnica è stata così affidata a Ramagli, che potrà contare sulla collaborazione del nuovo dirigente Gabriele Casalvieri.

Il tecnico livornese ritroverà inoltre il suo storico vice, Andrea Bonacina (già con lui a Udine e Verona), che proprio in estate aveva sposato il progetto Blu Basket.

L’esordio è in programma domenica alle 18 contro la Juvi Cremona di Luca Bechi, per un derby, in panchina, tutto livornese.

