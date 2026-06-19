Colpaccio Libertas: arriva il giovane talento Gaeta

Nuovo colpo della Libertas Livorno 1947 del presidente Marco Benvenuti: per il Club è un grande piacere accogliere nella famiglia amaranto un giovane prospetto del basket italiano come Filippo Gaeta, proveniente dalla Pallacanestro Roseto

Nuovo colpo della Libertas Livorno 1947 del presidente Marco Benvenuti: per il Club è un grande piacere accogliere nella famiglia amaranto un giovane prospetto del basket italiano come Filippo Gaeta, proveniente dalla Pallacanestro Roseto.

Gaeta, guarda/ala piccola nato ad Atri (Teramo) il 26 maggio 2009 è alto 192 cm per 90 kg. Nell’ultima stagione, nonostante la giovane età ha avuto spazio nella prima squadra della Liofilchem in serie A2. Lo ricordiamo anche al Modigliani Forum contro la Libertas nel gennaio scorso. Gaeta segnò 3 punti. Ai playout contro Cento ha fatto registrare il suo high: 14 punti.

Gaeta è un prodotto del florido vivaio rosetano dove ha svolto tutto il proprio ‘cursus honorum’ con medie realizzative ragguardevoli: 21.7 punti a partita nell’Under 19 Gold e 20.8 alle finali nazionali Under 17.

Nella EYBL (European Youth Basketball League), la principale e più prestigiosa competizione internazionale di pallacanestro giovanile in Europa, la sua media punti è astata di 22,2 con un high di 35.

Entusiasta l’Amministratore Delegato Ferencz Bartocci: “Ho avuto la fortuna di lavorare a Fabriano con Enrico, il padre di Filippo. Questo contratto a lungo termine (tre anni) ci lega con un atleta, un ragazzo che ha già dimostrato di valere la Serie A2. Questa operazione di mercato è sicuramente un’ulteriore conferma della voglia di allestire un roster importante. Benvenuto nella nostra famiglia Amaranto a Filippo Gaeta. Il suo arrivo è un impegno per tutti noi, a cominciare dai tecnici, perché siamo in presenza di un ragazzo che continuerà ad andare a scuola e che quindi chiuderà il suo personale percorso di formazione a Livorno. Per la Libertas, infatti, la priorità è l’educazione e l’istruzione dei propri atleti. Per i nostri tecnici c’è l’impegno di spingere sempre più in alto i sogni dei ragazzi che – con dedizione – vogliono affrontare questo mondo con grande passione”.

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