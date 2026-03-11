Colpo di mercato per il Jolly Libertas: presa la lituana Gabby Nikitinaite

Il Jolly Libertas Livorno è lieto di annunciare l’arrivo di Gabby Nikitinaite, guardia di talento internazionale che entra a far parte del roster amaranto per il finale di stagione. Proviene dal Maccabi Karmiel (Israele)

Classe 1998, Nikitinaite è una giocatrice versatile di 180 cm capace di ricoprire il ruolo di guardia e portare energia e qualità su entrambi i lati del campo. Nata in Lituania e cresciuta cestisticamente in Gran Bretagna, ha maturato una significativa esperienza nel basket universitario statunitense, dove ha indossato le maglie di Northern Illinois, George Washington e SIU Edwardsville prima di intraprendere la carriera professionistica in Europa.

Negli ultimi anni ha giocato in diversi campionati europei tra Svizzera, Spagna e Polonia, Israele distinguendosi per le sue qualità tecniche, la capacità di creare gioco e la pericolosità nel tiro dalla distanza.

Nell’ultima stagione di EuroCup Women con la maglia del MB Zaglebie Sosnowiec ha fatto registrare 14,6 punti, 4,6 rimbalzi e 5,1 assist di media a partita, confermandosi come una delle guardie più complete della competizione e leader della propria squadra nella costruzione del gioco.

Giocatrice dinamica, con ottima visione di gioco e capacità di attaccare il ferro oltre che di colpire dall’arco, Nikitinaite rappresenta un innesto di grande valore per il progetto tecnico della Jolly Libertas Livorno.

Nikitinaite, giocatrice dal doppio passaporto, ha debuttato in nazionale giovanile con la casacca della Gran Bretagna, e poi ha indossato i colori della nazionale lituana.

La società accoglie Gabby con entusiasmo e le augura una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia amaranto.

