Consegnate le Borse Sportive Drass-Pallacanestro Don Bosco

Premiati sei giovani atleti. Cerimonia nella Sala Cerimoniale del Comune alla presenza del sindaco Luca Salvetti e dei vertici rossoblù. Un riconoscimento che valorizza non soltanto i risultati sul parquet, ma anche l'impegno e il rendimento scolastico

E’ stata davvero una bella cerimonia, quella svoltasi questa mattina, nella splendida location della Sala Cerimoniale del comune di Livorno, di consegna delle Borse Sportive Drass – Pallacanestro Don Bosco, tradizionalmente assegnate agli atleti più meritevoli delle compagini giovanili rossoblu.

Un appuntamento che è ormai divenuto un classico nell’ambito del movimento sportivo labronico, anche per la grande attenzione che la Pallacanestro Don Bosco da sempre riserva al rendimento scolastico dei propri atleti, senza limitarsi a quello sul parquet.

Durante la cerimonia, davanti ad un folto pubblico di tifosi, genitori e semplici appassionati, sono intervenuti il Sindaco di Livorno, Luca Salvetti, il Presidente della Pallacanestro Don Bosco, Marco Andromedi, ed il dottor Gianni Donolo, in rappresentanza della Drass, la nota azienda che da oltre un decennio è al fianco della Pallacanestro Don Bosco.

Sono stati proprio il dottor Donolo, il Sindaco Salvetti e il Presidente della Pallacanestro Don Bosco Andromedi a consegnare le Borse Sportive Drass-Don Bosco ai ragazzi, ai quali vanno i più sinceri ed affettuosi complimenti di tutta la Pallacanestro Don Bosco.

Al termine della cerimonia classiche foto di rito con tutte le autorità presenti e tanti applausi per i sei ragazzi destinatari delle borse sportive, di seguito indicati:

I premiati:

– Squadra Under 13: Valerio Varrone

– Squadra Under 14 Gold: Matteo Tamburini

– Squadra Under 15 Gold: Vittorio Ruozzi

– Squadra Under 17 Silver: Enrico Rossi

– Squadra Under 17 Gold: Pietro Giovannetti

– Squadra Under 19 Gold: Davide Baroni

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