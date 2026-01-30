Coppa Città di Pisa: la Budokan Portuali al primo posto tra i pre-agonisti

Soddisfazione per il Budokan Portuali alla Coppa Città di Pisa (CSEN), manifestazione che si è svolta domenica 25 gennaio 2026 e che ha visto la partecipazione di 849 atleti, per un totale di 1350 iscrizioni e 52 società.

La società livornese ha conquistato il primo posto nella classifica per società della categoria pre-agonisti ed il quinto posto nella classifica generale.

Positivo è stato infatti il bilancio complessivo della competizione, con un medagliere che conta: 10 medaglie d’oro, 7 d’argento e 16 di bronzo: numeri che testimoniano il lavoro svolto dalla società e la crescita costante dei suoi atleti, capaci di affrontare la gara con impegno, determinazione e rispetto delle regole.

A salire sul gradino più alto del podio sono stati Vivaldi G. (3), Brucioni L., Rossi L., Landi A., Toscanelli G., Cataldi B., Del Greco J. e Ceravolo M.

Le medaglie d’argento sono andate a Brucioni L. (2), Rossi L., Gabrielli N., Toscanelli G. (2) e Oukhattiy J.

Completano il medagliere i bronzi conquistati da Vivaldi M., Cataldi R., Azzaria I., Gabrielli N., Andreucci (3), Garufi E., Crosara G., Gerbi S., Benvenuti A., Ceravolo M. (2), Donateo L. e Martini A.

I giovani karateka hanno dimostrato un miglioramento sia sul piano tecnico sia su quello caratteriale, distinguendosi per correttezza e spirito sportivo. Particolarmente evidente è senza dubbio, il clima di coesione all’interno del gruppo, con atleti e tecnici sempre presenti e uniti a bordo tatami nel sostenersi reciprocamente.

Per i più piccoli, la competizione ha rappresentato anche un’importante occasione di confronto, vissuta come un momento di sport, ma anche come giornata di festa, piena di emozioni, sorrisi e momenti di gioco, importanti per avvicinarsi allo sport in modo sano e divertente.

La Budokan Portuali, attiva a Livorno dal 1971 riconosciuta come la società di karate più longeva della città, continua a portare avanti con continuità il proprio impegno nella formazione sportiva e umana dei giovani, coniugando risultati agonistici e valori educativi.

Un ringraziamento particolare va a tutto lo staff della Budokan Portuali, sempre presente accanto agli atleti, pronto a sostenere e incoraggiare tutti, soprattutto i più piccoli, con una parola giusta e un sorriso nei momenti che precedono la gara.

