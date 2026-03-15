Coppa Italia Serie B, impresa Pielle: Venucci sulla sirena stende Gema Montecatini (67-66)

FOTO NOVI per QuiLivorno.it

Il capitano decide la finale a 4’’ dalla fine con una tripla pesantissima. I biancoblù rimontano nel finale e conquistano uno storico trofeo al termine di una partita tiratissima

La Verodol CBD Pielle Livorno scrive una pagina indimenticabile della propria storia e conquista la Coppa Italia di Serie B battendo in finale la La T Tecnica Gema Montecatini 67-66 al termine di una gara vibrante e decisa da una tripla clamorosa di Venucci a quattro secondi dalla sirena.

Una finale giocata punto a punto per quaranta minuti, con continui cambi di inerzia e due squadre che non si sono mai risparmiate.

L’avvio è equilibrato: Montecatini sblocca con Fratto, ma la Pielle risponde con Gabrovsek e con il capitano Venucci, autore anche della tripla del momentaneo +7 biancoblù. La Gema resta però incollata grazie a Passoni e Bedin e riesce a rientrare nel punteggio, chiudendo il primo quarto in perfetta parità sul 20-20.

Nel secondo periodo l’equilibrio continua a regnare. Bargnesi e Fratto provano a spingere Montecatini, mentre Livorno replica con Ebeling e Gabrovsek. I termali riescono a costruire un piccolo margine nel finale di tempo, ma la Pielle limita i danni e va all’intervallo lungo sotto di appena due punti (34-36).

Al rientro dagli spogliatoi Montecatini prova a dare lo strappo con la tripla di Passoni, ma la Pielle reagisce con carattere: Gabrovsek e Klyuchnyk guidano la rimonta, con l’ucraino protagonista tra recuperi e punti pesanti. Il match resta però sul filo dell’equilibrio e i termali riescono a presentarsi all’ultimo intervallo ancora avanti 54-52.

L’ultimo quarto è una battaglia di nervi. Gabrovsek firma il pari e poi il sorpasso, ma Montecatini risponde colpo su colpo con Bedin, Isotta e soprattutto Bargnesi, che dall’angolo trova la tripla del 63-63 a due minuti dalla fine. A un minuto dalla sirena Fratto colpisce con una tripla fortunosa di tabella che sembra indirizzare la finale verso i termali (63-66).

La Pielle però non molla: Ebeling accorcia dalla lunetta e, sull’azione decisiva, Montecatini spreca con Bargnesi. La palla arriva nelle mani del capitano e Venucci, con una tripla gelida a 4 secondi dalla fine, manda in estasi il popolo biancoblù firmando il 67-66. L’ultimo tentativo della Gema non trova il canestro e al PalaFlaminio può partire la festa.

Per la Pielle è un trionfo storico, costruito con carattere, difesa e sangue freddo nel momento decisivo. E a metterci la firma finale non poteva che essere il capitano: Venucci.

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