CreativeLab A.S.D. brilla alla “Coppa Città di Pisa”: risultati di prestigio per il karate livornese

Il lavoro tecnico, metodico e formativo portato avanti dallo staff ha dato risultati di assoluto rilievo, con un bottino complessivo di 8 medaglie d’oro, 8 d’argento e 5 di bronzo, a conferma dell’eccellente livello di preparazione degli atleti

Grande successo per gli atleti di CreativeLab A.S.D. – Centro di Educazione al Movimento, protagonisti alla gara di karate “Coppa Città di Pisa”, manifestazione di rilievo regionale che ha visto la partecipazione di numerose società sportive provenienti da tutta la Toscana. L’evento si è distinto per l’elevato livello tecnico e per la significativa partecipazione, rappresentando un’importante occasione di confronto e crescita per i giovani karateka impegnati nelle diverse categorie.

Gli atleti livornesi sono stati seguiti con competenza, passione e una profonda attenzione educativa dai maestri storici dell’associazione, punto di riferimento nel panorama del karate: il Maestro Viviano Biagi, cintura nera 7° Dan, uno dei più alti e prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale, affiancato dall’istruttore Maurizio Nizzi, cintura nera 4° Dan. Il lavoro tecnico, metodico e formativo portato avanti dallo staff ha dato risultati di assoluto rilievo, con un bottino complessivo di 8 medaglie d’oro, 8 d’argento e 5 di bronzo, a conferma dell’eccellente livello di preparazione degli atleti.

A sottolineare il valore di questo traguardo è stato il maestro Viviano Biagi, che ha dichiarato: “Questi risultati sono il frutto di sacrificio, costanza e impegno condivisi non solo dagli atleti, ma anche dalle loro famiglie, che li sostengono quotidianamente con pazienza e dedizione. Senza il loro supporto, questo percorso di crescita sportiva e umana non sarebbe possibile”.

La competizione ha rappresentato non solo un banco di prova sportivo di alto livello, ma anche un’importante esperienza di crescita personale, permettendo ai giovani karateka di confrontarsi con emozioni, responsabilità e spirito di squadra. Valori che costituiscono il cuore del progetto educativo promosso da CreativeLab A.S.D., da sempre impegnata nella formazione integrale dell’individuo attraverso il karate, la danza e il fitness.

Con sede a Livorno in via Marradi 122, CreativeLab A.S.D. – Centro di Educazione al Movimento conferma così un percorso in costante crescita anche nel settore del karate, aprendo a nuove prospettive e future soddisfazioni sia sul piano sportivo che formativo.

