Cresce l’intesa. La Verdol Cbd Pielle Livorno supera anche Piombino

Coach Turchetto: "“In questo momento della pre-stagione la cosa più importante, oltre a dividere i minuti e abituare i giocatori ad avere molti cambi, facendosi trovare sempre pronti, è capire il ritmo a cui giocare: un ritmo elevato, dove la palla si muove velocemente e la pressione difensiva è estesa a tutto campo!

La Verodol Cbd Pielle Livornoù si aggiudica anche il secondo test pre-stagionale, superando la Solbat Golfo Piombino con il punteggio di 95-72. Un’altra partita utile per mettere minuti nelle gambe e continuare a lavorare sui meccanismi di squadra, con una Pielle che mostra già una maggiore intesa e una circolazione di palla più fluida. Nel primo quarto la PL parte con grande energia, trovando feeling sotto canestro con Gabrovsek ed Ebeling e precisione dalla lunga distanza con Leonzio e Tortù. I padroni di casa chiudono così la prima frazione avanti 27-14.

Nel secondo periodo arrivano i punti in penetrazione di Gallo e Tassinari, ai quali si aggiungono le triple e i liberi di Sacchetti. La Pielle continua ad aumentare il proprio vantaggio e va all’intervallo sul 55-33.

Al rientro dagli spogliatoi è ancora Gabrovsek a mettersi in evidenza con un mini-parziale personale, trovando prima la conclusione dalla media distanza e poi la tripla. Nel finale di quarto arrivano anche i canestri di Graziani e Donzelli, che permettono alla PL di chiudere la frazione sull’81-51.

Nell’ultimo periodo la Pielle amministra il vantaggio e continua a trovare la via del canestro con il capitano Venucci e con Tortù ed Ebeling dalla media distanza. La sirena finale sancisce il 95-72.

Un altro test positivo per la squadra di coach Turchetto, che può così proseguire il lavoro in vista dell’inizio della stagione.

Le parole di coach Turchetto: “In questo momento della pre-stagione la cosa più importante, oltre a dividere i minuti e abituare i giocatori ad avere molti cambi, facendosi trovare sempre pronti, è capire il ritmo a cui giocare: un ritmo elevato, dove la palla si muove velocemente e la pressione difensiva è estesa a tutto campo per tutti i quaranta minuti. Gli automatismi e le altre situazioni verranno con il tempo. I giocatori hanno dimostrato disponibilità nel passarsi la palla, ma è una cosa che mi aspettavo viste le qualità individuali come passatori. Un altro test messo in archivio che ci dà indicazioni importanti per preparare i prossimi allenamenti”.

Verodol CBD Pielle Livorno – Solbat Golfo Piombino: 95-72

VERODOL CBD: Gabrovsek 19, Leonzio 19, Sacchetti 15, Ebeling M. 14, Tortu 8, Gallo 6, Graziani 5, Donzelli 4, Venucci 3, Tassinari 2, Ebeling B., Traini. All. Turchetto.

Parziali: 27-14, 28-19, 26-18, 14-21

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