Criterium Podistico Toscano, 27 gare per un trofeo

E’ già tempo di Criterium Podistico Toscano 2026. La challenge che mette insieme molte delle principali prove podistiche regionali ha preso il via domenica scorsa con la Montecatini Terme Half Marathon, una sorta di antipasto alla stagione che si svilupperà attraverso ben 27 prove in totale, disegnate lungo tutto l’arco dei 12 mesi.

Dopo l’appuntamento di Montecatini Terme, prossima tappa sarà il GP del Monte Serra Vega a Calci (PI), intenso poi il programma di marzo con la 10 km del Parco San Rossore a Pisa dell’8, la Staffetta di Primavera a Vicopisano del 21 e la mezza maratona Mare Thon a Marina di Pisa del 29. Un solo appuntamento invece ad aprile con il Vivicittà di Livorno del 12.

A maggio si riparte il 3 con la Mezza Maratona di Lucca, poi il 9 con la Rossini Corre di Pappiana (PI), il 24 toccherà alla Cronoscalata del Castellaccio a Livorno, il 30 altra cronoscalata a Massa San Carlo (MS). A giugno il 13 la Corri a Castellina di Castellina Marittima (LI), il 19 Un Giro di Mura a Tutta, il classico appuntamento lucchese. Si entra nel cuore dell’estate con la Staffetta Sere d’Estate a Fucecchio (FI) dell’8 luglio e La Corsa dei 100 a Porcari (LU) del 20 agosto.

Intensissimo il mese di settembre: si comincia il 4 con la Staffetta Due Miglia per la Vita a Capannori (LU), seguita il giorno dopo dalla Canapino Corre nell’attigua Canapino (LU). Il 13 si va a Ponte Buggianese (PT) per il Mem.Massimo Massimi, il 19 arriva la Staffetta del Pioppino ad Antraccoli (LU), il 20 c’è la Corri in Castello a Lari (PI), il 27 settembre arriva la Blu Run a Castiglioncello (LI).

Si entra nella fase finale con la Mezza Maratona di Pisa dell’11 ottobre, il 17 arriva la Castelnuovo Corre a Castelnuovo di Garfagnana (LU), il 25 la Magona Run a Bibbona (LI). A novembre il classico appuntamento con la Mezza Maratona di Livorno dell’8, seguita dalla Corri a Salviano (LI) del 29. Chiusura a dicembre con la Mezza Maratona di San Miniato (PI) nella classica collocazione dell’8 e il 12 ultima gara a Levigliani (LU), la Cronoscalata Antro del Trocchia.

Il regolamento prevede che le staffette e le mezze maratone avranno valore solo per le classifiche di società. I concorrenti singoli dovranno iscriversi al Criterium versando 10 euro entro il 28 febbraio, avendo così diritto a un prezzo concordato fra i 10 e i 13 euro per ogni singola prova. Le società che allestiscono prove del circuito dovranno versare 50 euro entro il 28 febbraio per consentire la partecipazione di un numero illimitato di propri tesserati, inoltre 150 euro entro due settimane dall’allestimento della propria tappa.

Nei prossimi giorni verrà pubblicato sul sito il regolamento specifico del circuito con i dati relativi alle premiazioni. Intanto non resta che allenarsi…

Per informazioni: https://www.criteriumpodisticotoscano.it/

