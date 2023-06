Danza sportiva. Lorenzo è il Re d’Europa: doppio oro per il ballerino livornese

Foto tratta dalla pagina Federazione Italiana Danza Sportiva

Lorenzo Martelli non si ferma. Il medaglificio labronico della danza sportiva ha un nome e un cognome e anche un noome d’arte: Ramlow. È lui il Re indiscusso degli Europei di danza sportiva “Popping” (disciplina di danza funk e danza hip hop) che si sono tenuti a Skopje in Macedonia. Il livornese ha vinto ben due medaglie d’oro. La prima in coppia con il lucchese Samuele Ricci, in arte Scialla. Entrambi ballerini doc dell’Academy of Excellence di Lucca con sede a Porcari hanno portato la Toscana sul tetto più alto d’Europa ai campionati organizzati dall’International Dance Organization.

Ma Martelli, figlio del noto recordman di rowing e remoergometro Mauro Martelli, ha sorpreso tutti andando oltre ogni più rosea aspettativa salendo sul gradino più alto del podio anche nel singolo nella categoria “Popping Solo Male Adult”. Un doppio oro europeo che ci rende orgogliosi di essere livornesi.

