Derby, Fantozzi paga cara la sconfitta: esonerato. Al suo posto Andreazza

Il secco comunicato stampa delle società: "La Maurelli Group Libertas Livorno 1947 comunica che il tecnico Alessandro Fantozzi è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto con impegno in questi mesi"

Mediagallery

Una sconfitta pesante sul campo e, forse, anche più pesante se si pensa alle conseguenze psicologiche e tecniche che questo terremoto ha provocato sulla panchina della Libertas 1947. Coach Alessandro Fantozzi, infatti, paga caro il pesante kappaò incassato al PalaModigliani (66-90 il risultato finale) nel match più atteso della stagione contro i cugini della Pielle Unicusano Livorno.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno la mattina di venerdì 4 febbraio all’indomani dalla festa biancoazzurra che si è vista sui gradoni e sul parquet di Porta a Terra. Tre righe ufficiali arrivate dall’ufficio stampa della società amaranto che vi riportiamo integralmente: “La Maurelli Group Libertas Livorno 1947 comunica che il tecnico Alessandro Fantozzi è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto con impegno in questi mesi“.

Niente di più, niente di meno. Nessuna parola oltre per provare a dare una spiegazione che scavi un po’ più a fondo. Facile pensare che il match perso giovedì 3 febbraio nella stracittadina abbia creato una frattura insanabile tra il coach, storica bandiera libertassina, e la dirigenza.

Al posto di Fantozzi in panchina arriva Marco Andreazza. Il tecnico sarà presentato sabato febbraio alle 12 nella sala riunioni della Palestra Numero Uno Fitness in Largo dei Valdesi, 12.