Diana: “31 assist e gioco di squadra perfetto. A Rimini per competere con coraggio”

Il tecnico della Libertas esalta la prova contro Urania: “Una vittoria costruita insieme, con unità, ritmo e letture giuste”. Poi lo sguardo al prossimo impegno: “A Rimini servirà personalità, andiamo a giocarci uno spareggio”

Una dedica iniziale sentita, poi l’analisi di una prestazione che ha convinto sotto tutti i punti di vista. Andrea Diana apre così la conferenza stampa dopo il successo della Libertas Livorno su Urania Milano nel primo turno dei play-in (clicca qui per vedere l’intervista e ascoltare le sue parole).

“Prima di iniziare permettetemi una dedica a due persone speciali che oggi non erano qui fisicamente ma lo erano con il cuore: il presidente data-start=”738″ data-end=”757″>Marco Benvenuti e l’amministratore delegato Ferencz Bartocci. Questa vittoria è per loro, con tutta la squadra”.

Poi il tecnico entra nel merito della partita: “La volevamo, ce la siamo costruita e ce la siamo presa. È stata una prova corale, in cui ognuno ha dato il proprio contributo. Quando giochiamo così, insieme, diventiamo difficili da affrontare”.

Il dato che più soddisfa Diana è quello degli assist: “31 assist sono la fotografia perfetta della partita. Non c’è stato un tiro forzato, ma sempre la ricerca del compagno libero, l’extra passaggio, la voglia di giocare insieme. È questo il modo di stare in campo che cerchiamo da inizio stagione”.

Il tecnico sottolinea anche la gestione dei momenti chiave: “All’inizio la zona poteva crearci problemi, come già successo in altre partite, ma siamo stati bravi a non innervosirci. Abbiamo continuato a giocare con ritmo e questo ha fatto la differenza”.

Un passaggio anche sull’avversario: “Complimenti a Urania, hanno fatto un grande percorso e anche stasera hanno giocato con orgoglio, nonostante le assenze. Morse è stato un innesto importante e ha alzato il loro livello”.

Poi lo sguardo al prossimo impegno, senza nascondere la difficoltà: “A Rimini sarà una partita completa, contro una squadra forte e vincitrice della Coppa Italia. Ma non dobbiamo snaturarci: dobbiamo giocare la nostra pallacanestro, fatta di ritmo, movimento della palla e letture”.

Diana chiarisce anche il concetto di ritmo: “Non vuol dire correre e tirare subito. Vuol dire capire quando accelerare e quando costruire, senza rallentare mai la circolazione del pallone. Quando lo facciamo, creiamo vantaggi e tiri puliti”.

Infine, il messaggio sul gruppo e sull’ambiente: “Quando siamo connessi, questa squadra alza davvero il livello. E il pubblico oggi è stato straordinario, la curva ci ha spinto dal primo all’ultimo minuto. Adesso andiamo a Rimini con orgoglio e voglia di competere”.

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