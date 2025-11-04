Diana è il “Coach of the Month” di ottobre della serie A2
Andrea Diana, allenatore della Libertas Livorno 1947, è stato eletto “Coach of the Month” di ottobre in Serie A2 Old Wild West, premio assegnato dalla Lega Nazionale Pallacanestro e sponsorizzato da Slimstock.
Il riconoscimento, che valorizza il miglior allenatore del mese in base alle votazioni dei fan sui canali ufficiali LNP, ha visto il tecnico amaranto ottenere il 52% delle preferenze, superando la concorrenza degli altri allenatori in corsa.
Un riconoscimento che conferma l’ottimo avvio di stagione della Libertas e il lavoro di Diana alla guida della squadra livornese, capace di esprimere gioco, carattere e continuità nei risultati in questo primo scorcio di campionato che hanno portato la LL nei quartieri alti della classifica.
