Cerca nel quotidiano:

Condividi:

Diana è il “Coach of the Month” di ottobre della serie A2

Martedì 4 Novembre 2025 — 17:22

Il riconoscimento, che valorizza il miglior allenatore del mese in base alle votazioni dei fan sui canali ufficiali LNP, ha visto il tecnico amaranto ottenere il 52% delle preferenze, superando la concorrenza degli altri allenatori in corsa

Andrea Diana, allenatore della Libertas Livorno 1947, è stato eletto “Coach of the Month” di ottobre in Serie A2 Old Wild West, premio assegnato dalla Lega Nazionale Pallacanestro e sponsorizzato da Slimstock.

Il riconoscimento, che valorizza il miglior allenatore del mese in base alle votazioni dei fan sui canali ufficiali LNP, ha visto il tecnico amaranto ottenere il 52% delle preferenze, superando la concorrenza degli altri allenatori in corsa.

Un riconoscimento che conferma l’ottimo avvio di stagione della Libertas e il lavoro di Diana alla guida della squadra livornese, capace di esprimere gioco, carattere e continuità nei risultati in questo primo scorcio di campionato che hanno portato la LL nei quartieri alti della classifica.

Condividi:

Riproduzione riservata ©

Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.000 su Fb, 14.000 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo

QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.