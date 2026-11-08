Due bronzi e due quinti posti per l’ASD Esercito – 187° Folgore
Bilancio positivo per gli atleti dell’ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno, protagonisti del Campionato Italiano di Karate a Rappresentative Regionali 2026, disputato sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre presso il PalaJacazzi di Aversa
Bilancio positivo per gli atleti dell’ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno, protagonisti del Campionato Italiano di Karate a Rappresentative Regionali 2026, disputato sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre presso il PalaJacazzi di Aversa.
Gli atleti della società livornese, impegnati con la rappresentativa regionale toscana, si sono distinti nelle specialità del Kata e del Kumite, conquistando due medaglie di bronzo e due importanti quinti posti.
A salire sul podio sono stati Simone Corvaglia, bronzo nel Kata a Squadre Under 18, e Samuele Corvaglia, terzo classificato nel Kata a Squadre Over 18.
Ottime prestazioni anche per Leonardo Nannini, quinto classificato nel Kumite 68 kg, e per la formazione femminile composta da Zoe Alonge, Elanor Alonge e Amanda Ramos Baldini, che ha conquistato il quinto posto nel Kata a Squadre Under 18.
Un risultato complessivo di rilievo, che conferma la qualità del lavoro tecnico svolto dall’ASD Esercito – 187° Folgore e il percorso di crescita dei propri atleti, capaci di distinguersi in un’importante competizione del panorama nazionale.
Soddisfazione da parte della società sportiva livornese, che si congratula con gli atleti e con lo staff tecnico per i risultati conseguiti, frutto di impegno, preparazione e determinazione, contribuendo a valorizzare il Karate livornese e i colori della Toscana.
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