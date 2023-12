È già clima da stracittadina: via alla prevendita dei biglietti per il derby del 7 gennaio

Se ne parlava già da qualche settimana ormai. Con l’avvicinarsi del mese di dicembre si avvicina anche la data X che già tantissimi tifosi hanno cerchiato di rosso sul calendario. Quella del 7 gennaio quando le due compagini cittadine si sfideranno per il secondo derby stagionale tra Pielle e Libertas, il primo di campionato, dopo quello vinto dai biancoblu in Supercoppa il 9 settembre per 103 a 81.

La società della Caffè Toscano Pielle Livorno da questo lunedì, 11 dicembre, per venire incontro alla febbre da stracittadina, ha già messo in vendita i biglietti per il derby con la Akern Libertas Livorno, gara che sarà valevole per la 17esima giornata di andata del campionato di Serie B Nazionale. Per l’occasione, come per i passati derby, si apriranno le porte del Modigliani Forum (palla a due alle 18).

Questi i prezzi dei biglietti:

Curva Sud e Curva Nord Ospiti – 1°, 2° e 3° Anello:

– intero € 15,00

– ridotto Under 14 € 10,00

Tribuna Est SX (retro panchine):

– 3° Anello: intero € 15,00, ridotto Under 14 € 10,00

– 1° e 2° Anello: intero € 20,00, ridotto Under 14 € 16,00

Tribuna Ovest DX (fronte panchine)

– 3° Anello: intero € 15,00, ridotto Under 14 € 10,00

– 1° e 2° Anello: intero € 20,00, ridotto Under 14 € 16,00

Parterre:

– settore centrale (G retro panchine e B fronte panchine): € 50,00 (nessun ridotto)

– settori laterali (H-F-A-C) e sotto le curve (L-I-E-D): € 35,00 (nessun ridotto)

Ricordiamo il punto vendita principale, la concessionaria Romei Auto (viale Ippolito Nievo 46), che nella giornata di oggi – lunedì 11 dicembre – sarà attivo dalle 17:00 alle 19:00 per la vendita di interi e ridotti.

“Ai nostri abbonati non numerati – scrive la Pielle Livorno in un comunicato stampa – è stato riservato un posto non numerato in curva sud, quindi potranno accedere al Modigliani forum semplicemente mostrando la tessera stagionale. Agli abbonati numerati è stato invece assegnato un posto numerato nel parterre, che dovrà essere ritirato attraverso una ricevuta negli orari di apertura biglietteria c/o la concessionaria Romei”.

Servizio attivo, 7 giorni su 7 ed esclusivamente per i tagliandi interi (più commissioni), anche sul circuito Vivaticket (clicca qui), c/o il Pielle Store in via Cogorano, 6 e nelle ricevitorie convenzionate Vivaticket.

