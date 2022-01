Eric Fantazzini due volte sul podio in Coppa Europa di bob

Eric Fantazzini, ex lanciatore dell'Atletica Livorno passato poi al bob, porta la nostra città sul podio della Coppa Europa con l'oro e il bronzo vinto nel bob a quattro

di Chiara Montesano

Mediagallery Nonostante sia passato al bob da poco, Eric Fantazzini ha già collezionato dei successi in questo sport

Parla livornese uno dei quattro ragazzi saliti sul podio in Coppa Europa di bob a quattro: Eric Fantazzini, in passato già protagonista dello sport cittadino come lanciatore per l’Atletica Livorno.

Lo scorso fine settimana ad Innsbruck, in Austria, è andata in scena la Coppa Europa; dopo due manche dominate dalla squadra tedesca, il quartetto composto da Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Alex Verginer e Lorenzo Bilotti ha chiuso le due prove con un totale di 1:42.56, prendendosi la medaglia di bronzo dietro a Germania e Russia e qualche posizione avanti alla seconda squadra italiana.

Il giorno successivo il quartetto, nel circuito di Igls, migliora il tempo chiudendo in 1:42.49 e vincendo la gara. Il livornese Fantazzini torna a casa da questa esperienza in Coppa Europa con due medaglie di grande valore al collo.