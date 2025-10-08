Estra Pistoia-Libertas Livorno 69-90. Vittoria di prestigio per gli amaranto!

Vittoria di prestigio e spessore per gli amaranto in quel di Pistoia nel derby di serie A2 al PalaCarrara, terzo successo consecutivo per il quintetto di Diana

di Giacomo Niccolini

Vittoria di prestigio e spessore per gli amaranto in quel di Pistoia nel derby di serie A2 al PalaCarrara, terzo successo consecutivo per il quintetto di Diana! A Pistoia terzo quarto imponente per Fantoni e compagni che tracciano così nella terza ripresa, il solco definitivo sul quale si innesta il successo mettendo un parziale di 16 a 28 dopo quello di 17 a 27 del secondo quarto. Una partita vinta di squadra, partendo da una grande difesa e dando spago alle bocche di fuoco americane. Immensa prestazione di Tiby (29 punti, 6 rimbalzi e 7 falli subiti) e grande impatto sul match del capitano Tommy Fantoni che entra e spacca sempre la partita con rimbalzi, punti e personalità. Benissimo, come anticipato, anche l’altra stella Usa Woodson che segna e serve (21 punti e 4 assist per lui). Da sottolineare la voce assist accanto a Valentini dove si legge un “11” finale e che per lui significa doppia doppia grazie ai 10 punti segnati.

E domenica 12 ottobre alle 18 palla a due ancora in trasferta sul parquet di Torino.

La cronaca – Parte bene la Libertas che per i primi cinque minuti costringe i padroni di casa a inseguire sbagliando forse un po’ troppo ma difendendo altrettanto bene. A metà primo tempino la Estra Pistoia trova il vantaggio con Johnson sul 9 a 8. Da lì Pistoia mantiene il muso avanti sfruttando i troppi “sdeng” dell’attacco libertasino. Tozzi a un minuto dalla fine riaccorcia sul 16 a 13 con una tripla poi si chiude il quarto sul 18 a 13.

Si apre il secondo tempino con la tripla si Stoch che porta Pistoia sul massimo vantaggio 21-13. Tiby tiene a galla la LL da 3 punti: 23-16. Tiby! Ancora lui, seconda tripla consecutiva ed è 23-19! Ed è ancora lui con un gioco da 3, canestro e fallo: 26-22. Fantoni porta per mano i suoi compagni e porta in vantaggio la LL con un filotto di canestri che portano gli amaranto sul 27-30! Ottimo impatto del capitano sul match. E poi è ancora Tiby da 3: 31-33!

La Libertas arriva sul 33-37 poi Pistoia recupera ma è Filloy che mette la tripla del 35-40 e su questo punteggio si va al riposo lungo. Bene i rimbalzi, specialmente quelli offensivi, per gli amaranto con 23 totali di cui 7 in attacco.

Terzo quarto. Estra Pistoia-Libertas Livorno 39-47 (23′). Tripla di Valentini e Tiby max vantaggio LL: +10 (39-49). Grande difesa e acume tattico con raddoppi sottocanestro per i ragazzi di Diana: +10 41-51 al 24′! E Tiby segna ancora da 3: +13 per gli amaranto! Woodson da 3! Nuovo massimo vantaggio per gli amaranto: 41-57! Gallo rimette un po’ in piedi la gara per Pistoia ma la panchina ha da ridire con gli arbitri. E prende un fallo tecnico: 44-61 con Woodson dai liberi che non sbaglia a 3:51 dalla sirena. Filoni in contropiede segna il +19: 44-63! Nel finale Pistoia prova a ricucire lo strappo ma l’ingresso di Fantoni è determinate contro Magro. A 49 secondi dalla sirena canestro e fallo dopo aver preso un paio di rimbalzi offensivi di spessore. Molti assist in più degli amaranto 5 contro 15. Finisce 51-67 la terza ripresa.

Ultimo quarto che si apre nella stella della Libertas che continua a tracciare il solco: +20 e massimo vantaggio 51-71. Piccoli dall’angolo mette la tripla del massimo vantaggio: +21 53-74. Ultimo quarto che scivola via lentamente con padroni di casa ormai arrendevoli. Ultimi minuti buoni per le statistiche. La Libertas arriva al +24 a metà ultimo quarto. Estra che si sveglia con un parzialino di 6-0 che riporta a -18 i padroni di casa a 4 dal termine.

Il pre-partita – La Libertas torna in campo questa sera, alle 20.30, sul parquet della LumoSquare Arena di Pistoia per la quarta giornata di Serie A2. Non sarà il “derby” per eccellenza – quello con la Pielle resta in cima alle emozioni cittadine e rimane IL derby, come ha sottolineato coach Diana nell’intervista pre-partita – ma la sfida contro i biancorossi promette comunque scintille e un’atmosfera da grande basket toscano.

Coach Diana dovrà ancora rinunciare a Isotta, fermo ai box, ma gli amaranto hanno già dimostrato di saper reggere l’urto grazie a un Filloy in formato leader e a un Valentini che si è caricato la squadra sulle spalle nei momenti chiave. La LL viene da due vittorie consecutive che hanno galvanizzato l’ambiente ma sarà orfana dei propri tifosi fermati dal prefetto di Pistoia che ha vietato la vendita dei biglietti in ogni settore del palazzetto di Pistoia ai residenti nella provincia di Livorno.

Sul fronte Estra, out Benetti dopo l’intervento al crociato, mentre Johnson, sorvegliato speciale – smaltita l’influenza che lo ha tenuto fuori a Torino – è pronto a riprendere posto tra i protagonisti.



Andrea Diana (allenatore) – “Siamo pronti per affrontare questo derby regionale, anche se per noi il vero derby è con la Pielle. Entrambe le squadre sono galvanizzate, perché nell’ultimo turno abbiamo battuto le capolista Torino e Brindisi. Il successo di Pistoia ha avuto maggiore enfasi perché ottenuto in trasferta e senza Johnson. I nostri avversari hanno avuto protagonisti diversi nelle prime giornate: Saccaggi contro Bergamo, Gallo a Torino, Knight è assolutamente in forma. È una sfida affascinante da giocare su un campo caldo. Sono dispiaciuto perché i nostri tifosi non potranno esserci. Il basket è spettacolo sul campo e anche sugli spalti. L’anno scorso con Trapani il settore ospiti era gremito da tifosi granata e fu molto bello. Stavolta saremo soli, ma cercheremo di strappare la vittoria anche per i nostri tifosi”.

Ariel Filloy (giocatore) – “Mercoledì andiamo a giocare in un campo molto difficile come quello di Pistoia. Per noi sarà la terza partita in pochi giorni. Stiamo cercando di recuperare le energie per essere al meglio. Sarà molto importante controllare il ritmo della partita, non fare entrare il pubblico nel clima della gara, in modo di togliere energie a loro. Sarà importante giocare molto di ‘fisico’. Speriamo di riuscire a fare una buona partita per competere e poi provare a vincere. Loro arrivano da una partita vinta dopo un tempo supplementare. Hanno 2 vittorie come noi e sicuramente saranno molto motivati. Per questo motivo – come tutte le partite di questo campionato – bisogna giocare molto bene, cercare di controllare i rimbalzi, diminuire le palle perse e fare una buona prestazione, in modo da provare a continuare il nostro percorso che stiamo facendo”.

Note – Infortunato Nicolò Isotta (problema a un polpaccio: viene valutato quotidianamente). Zero tifosi al seguito, per il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Livorno, disposto dal Prefetto di Pistoia. Ex Ariel Filloy: per lui 3 stagioni a Pistoia: 2010/11 (Legadue) e dal 2014 al 2016 (Serie A), con 85 presenze e 815 punti.

Media – La partita è visibile in diretta streaming sul sito LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sul profilo Facebook della Società: Libertas Livorno 1947.

