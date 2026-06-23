Europei di scherma, oro per Macchi con l’Italia: l’Accademia Scherma Livorno protagonista anche in Asia

Si sono conclusi ad Antony, in Francia, i Campionati Europei di scherma. Tra i protagonisti anche Filippo Macchi, allenato dal maestro Marco Vannini dell’Accademia Scherma Livorno, che ha conquistato l’oro nella prova a squadre con il fioretto azzurro. Buoni risultati anche per Olga Calissi e Samuel Robson ai Campionati Asiatici di Nuova Delhi.

Si sono conclusi ieri ad Antony, in Francia, i Campionati Europei di scherma 2026, che hanno visto ancora una volta protagonista l’Accademia Scherma Livorno grazie a Filippo Macchi, atleta allenato dal maestro Marco Vannini.

Il fiorettista delle Fiamme Oro ha disputato una buona prova nella gara individuale di giovedì. Dopo un girone chiuso con quattro vittorie e due sconfitte, Macchi si è qualificato al tabellone a eliminazione diretta come data-end=”944″>20ª testa di serie. Nel percorso ha ottenuto successi importanti, tra cui il netto 15-8 contro il francese Pauty, fermandosi soltanto a un passo dal podio dopo la sconfitta per 15-14 contro il polacco Rzatkowski.

La grande soddisfazione del fine settimana è però arrivata dalla gara a squadre. L’Italia, composta da Filippo Macchi, Tommaso Marini, Giulio Lombardi e Guillaume Bianchi, ha conquistato la medaglia d’oro, laureandosi campione d’Europa.

Gli azzurri hanno superato Gran Bretagna e Russia prima di imporsi in finale sulla Francia con un netto 45-22. Decisivi gli ultimi sei assalti, praticamente perfetti, che hanno permesso all’Italia di ribaltare il punteggio dal 20-19 per i francesi fino al parziale conclusivo di 26 stoccate a 2 in favore degli azzurri.

Buoni risultati anche ai Campionati Asiatici – Prestazioni positive anche ai Campionati Asiatici di fioretto disputati a Nuova Delhi, in India, dove sono scesi in pedana Olga Calissi nel femminile e Samuel Robson nel maschile.

Calissi, che gareggia per la Cambogia, ha chiuso la propria prova a un passo dai quarti di finale, fermandosi negli ottavi contro la cinese Fu, vittoriosa per 15-8.

Nel fioretto maschile, invece, il giovane atleta di Singapore Samuel Robson si è arreso nei sedicesimi di finale al giapponese Matsuyama con il punteggio di 15-5. Un avversario di assoluto livello, che avrebbe poi conquistato il titolo di campione asiatico.

Condividi:

Riproduzione riservata ©