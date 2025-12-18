Farneti, dichiarazione d’amore per la sua Pielle: “Sei sempre più nei miei pensieri e desideri”

Il presidente Francesco Farneti in una foto di Foto Novi

Il patron biancoblu celebra la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia con parole dense di passione, guardando al futuro tra programmazione, consapevolezza e ambizio

di Giacomo Niccolini

“Che bello è, ma che bellezza il PalaMacchia si illumina… e canterò per te” . La Sud alza il cielo questo coro sulle note di Fabri Fibra. I tamburi rullano come se non ci fosse un domani, il ritmo prende e coinvolge. Le sciarpe si alzano al cielo all’unisono insieme alle mani. La Pielle si qualifica per le Final Four di Coppa Italia di serie B. È tutto vero. Adesso è storia. “Questa Pielle non deve aver paura di giocarsela con nessuno”, parola del presidente Francesco Farneti che il giorno dopo questo storico traguardo dedica una vera e propria composizione d’amore alla sua squadra. Una squadra tanto voluta, tanto desiderata, tanto agognata. Presa con tutto l’amore che c’è. E la dedica arriva cogliendo l’assist che la sua pagina Facebook gli fornisce sul vassoio dei ricordi. Quattro anni fa. La Pielle era in serie C Gold e vinse in trasferta sul temibile parquet fiorentino. Farneti, allora entrato da poco in società come dirigente, era felice e… lo sapeva. E lo volle ribadire, lo scrisse su di un foglietto mostrato alla telecamera del telefonino: “Grande Pielle” . Un sentimento che oggi, a distanza di quattro stagioni, si rafforza ancora di più per il numero uno della società biancoblu.

“A distanza di 4 anni Facebook non poteva propormi ricordo migliore – scrive Farneti – Perché sei sempre più nei miei pensieri e desideri, lo sei nelle mie giornate e in ogni maledetta domenica, lo sei nelle mie preoccupazioni e nelle mie spensieratezze, lo sei nel mio prima di andare a dormire e nei miei sogni”. Un amore davvero grande. Sembra la poesia carica di passione scritta per una lettera di fidanzamento o per una proposta di matrimonio. In realtà è proprio la proposta di Farneti alla “sua bella” Pielle. Quella ricostruita quest’estate quando tutto sembrava nel delirio più completo. Ma è dal Caos che nasce il movimento e la forza di creare. La forza di averci creduto e di aver voluto lottare fino alla fine ha portato a questo splendido risultato. Farneti non ha mai mollato e ora si gode la bellezza di questa squadra e di questa società. “Adesso è possibile programmare per il futuro, adesso è possibile mettere i mattoncini giusti per costruire un domani”, spiega a QuiLivorno.it il patron piellino. “Contro la Luiss Roma la scorsa domenica abbiamo visto la miglior partita di questa stagione. Una squadra completa, sempre più consapevole dei suoi mezzi e non dipendente da un solo giocatore come magari lo è stata in passato. Lo abbiamo dimostrato anche ieri a Piombino dove siamo scesi in campo senza due giocatori fondamentali come Lucarelli e Bonacini e la squadra ha reagito… di squadra. La sensazione è che possiamo giocarcela davvero con tutti e le Final Four saranno un bel banco di prova. Sarebbe bellissimo, in questo senso, se anche l’altra squadra di Livorno, la Libertas, riuscisse a qualificarsi per le finali. Per la nostra città sarebbe uno spot bellissimo a livello nazionale”.

“Da ieri abbiamo, tutti insieme, scritto un’altra bellissima pagina nel libro che racconta la tua storia con la qualifica alle Final Four di Coppa Italia – continua la lettera d’amore di Farneti – E allora, a distanza di 4 anni, ancora una volta, Grazie “Grande Pielle Livorno!!” Grazie a tutti i giocatori, grazie a tutti i componenti dello staff, grazie a tutti i dirigenti, grazie a tutti i volontari, grazie a tutti i nostri sostenitori, grazie a tutti gli sponsor, grazie a tutti i soci, grazie a tutti i tifosi, grazie a tutti coloro che hanno veramente a cuore il bene della Pielle, grazie alla mia famiglia”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©