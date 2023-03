Febbre da derby tra Libertas e Pielle. Via alla prevendita

Un'immagine dello scorso derby davanti a un Modigliani Forum tutto esaurito (foto Bellaveglia)

Biglietterie aperte a partire da venerdì 10 marzo sia online sul circuito vivaticket che fisicamente alla sede della Libertas in via Borra, 35. I prezzi

E’ un match imperdibile quello che si svolgerà il 5 aprile al Pala Modigliani di Livorno e che vedrà protagoniste le squadre Libertas Livorno e Pielle. All’andata, in un gremito Modigliani Forum, la spuntò la squadra di coach Cardani per due soli punti (61-59) vincendo in rimonta una partita che gli amaranto hanno saputo soltanto buttare via. Ad oggi, nella settimana della pausa, le due squadre sono in condominio in vetta al campionato a quota 36 punti. Fra poco meno di un mese un derby infuocato dal peso specifico non indifferente per il piazzamento play-off.

Anche il derby di ritorno si disputerà all’interno del Modigliani Forum e le previsioni sono di fare un secondo sold-out.

Biglietterie aperte a partire da venerdì 10 marzo (aperta già simbolicamente nella giornata dell’8 marzo dal concessionario Scotti in via Enriques).

Ecco dove trovare i ticket e i prezzi dei tagliandi.

– Da venerdì 10 marzo online (a partire dalla sera) su Vivaticket a questo indirizzo: https://www.vivaticket.com/it/ticket/libertas-livorno-1947-pielle-livorno/204220

– Oppure fisicamente presso la segreteria Libertas in via Borra 35:

– Lunedì 9:30 – 12:30

– Mercoledì 9:30 – 12:30

– Venerdì 17:00- 20:00

I prezzi

– Parterre 30 … euro

– Parterre retro panchine … 40 euro

– Parterre centrale … 50 euro

Tribuna 1° e 2° anello

– Intero … 18 euro

– Under 18 … 10 euro

– Under 12… 1 euro

Tribuna 3° anello

– Intero … 15 euro

– Under 18 … 10 euro

– Under 12 … 1 euro

Curve (sia ospiti che Curva Nord)

– Intero … 12 euro

– Under 18 … 10 euro

– Under 12 … 1 euro

