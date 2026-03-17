Finissage della mostra Alberto Calza Bini pittore e architetto tra Roma e Livorno
In programma giovedì 19 marzo 2026, ore 17.00, alla Pinacoteca Comunale Carlo Servolini, il FINISSAGE si articola in due importanti conferenze
COMUNICATO STAMPA FINISSAGE DELLA MOSTRA
AURORA SCOTTI
storica dell’arte, già docente di storia dell’architettura presso il Politecnico di Milano
DARIO MATTEONI
Storico dell’arte, già Direttore dei Musei Nazionali di Pisa
presentano il catalogo della mostra:
Presentazione di AURORA SCOTTI
NOMELLINI, BALLA, BOCCIONI, CARRÀ.
Tutti i divisionismi di Alberto Calza Bini
Conferenza di DARIO MATTEONI
IL LIBERTY SEGRETO.
Il primato della decorazione all’Esposizione Internazionale di Roma del 1911:
il sodalizio tra Alberto Calza Bini e Galileo Chini.
Giovedì 19 marzo 2026, ore 17.00
FINISSAGE DELLA MOSTRA
Alberto Calza Bini pittore e architetto tra Roma e Livorno.
Lo spirito dell’arte classica, la tentazione del Liberty, la sfida del Divisionismo”
promossa e organizzata da
Comune di Collesalvetti
a cura di
Francesca Cagianelli
con il contributo di
Fondazione Livorno
con il Patrocinio di
Accademia di Belle Arti di Roma;
Dipartimento di Architettura (DIDA), Università degli Studi di Firenze;
con la partecipazione di
Istituto Centrale per la Grafica di Roma;
Partner di progetto: Associazione CE.I.S. Livorno ETS – Impresa Sociale; Chorus – Accademia Musicale.
PINACOTECA COMUNALE CARLO SERVOLINI
Complesso di Villa Carmignani
Via Garibaldi, 79 – COLLESALVETTI (LI)
Ingresso gratuito
INFO
Tel. 0586 980227 e 980174 – 392 6025703
[email protected] www.comune.collesalvetti.li.it
Ai primi 10 visitatori intervenuti verrà donato il manifesto della mostra.
Una copia omaggio del catalogo verrà riservata a quei visitatori che risulteranno registrati almeno a tre eventi culturali del Calendario.
Il Comune di Collesalvetti ha il piacere di annunciare il FINISSAGE della mostra “Alberto Calza Bini pittore e architetto tra Roma e Livorno. Lo spirito dell’arte classica, la tentazione del Liberty, la sfida del Divisionismo”, promossa e organizzata dal Comune di Collesalvetti, a cura di Francesca Cagianelli, con il contributo di Fondazione Livorno, con il Patrocinio di Accademia di Belle Arti di Roma; Dipartimento di Architettura (DIDA), Università degli Studi di Firenze; con la partecipazione di Istituto Centrale per la Grafica di Roma; Partner di progetto: Associazione CE.I.S. Livorno ETS – Impresa Sociale; Chorus – Accademia Musicale.
In programma giovedì 19 marzo 2026, ore 17.00, alla Pinacoteca Comunale Carlo Servolini, il FINISSAGE si articola in due importanti conferenze:
AURORA SCOTTI
storica dell’arte, già docente di storia dell’architettura presso il Politecnico di Milano:
NOMELLINI, BALLA, BOCCIONI, CARRÀ. Tutti i divisionismi di Alberto Calza Bini
DARIO MATTEONI
Storico dell’arte, già Direttore dei Musei Nazionali di Pisa
IL LIBERTY SEGRETO.
Il primato della decorazione all’Esposizione Internazionale di Roma del 1911:
il sodalizio tra Alberto Calza Bini e Galileo Chini.
Sotto i riflettori la genesi di un liberty segreto, riscoperto per la prima volta grazie alle approfondite indagini scientifiche messe a punto nel corso dell’inedita mostra e destinato d’ora in avanti a integrare lacunosi percorsi storiografici, tanto più se si pensa che i due edifici ideati da Calza Bini a Livorno, ovvero il Villino Paoletti e l’Istituto di Santo Spirito, si avvalgono della prestigiosa collaborazione delle Fornaci di San Lorenzo di Galileo Chini. Ed è proprio alla riscoperta dell’inedito e fondamentale sodalizio tra Alberto Calza Bini e Galileo Chini che il Calendario colligiano intende dedicare nuovi approfondimenti e ulteriori focus, nella certezza che la stagione del Liberty a Livorno inauguri con questa mostra una nuova pagina.
Partendo da un’attenta disamina della bibliografia critica più recente dedicata ad Alberto Calza Bini lo storico dell’arte italiano giunge a evidenziare come solo in anni recenti si assista a una sistematica rilettura della cultura architettonica del primo dopoguerra. L’obiettivo resta dunque quello di proporre una scoperta storiografica che renda conto di inedite esperienze architettoniche in una stagione ancora lontana da diretti coinvolgimenti politici: torna dunque in luce, grazie alla rilettura ragionata dei primissimi edifici realizzati da Calza in ambito livornese, quali il Villino Paoletti e l’Istituto Santo Spirito, l’inedita collaborazione con le Fornaci di San Lorenzo e si inaugura un nuovo capitolo del Liberty a Livorno, forse più definitivamente avanzato rispetto alla temperie più eclettica dello Stabilimento delle Acque della Salute.
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