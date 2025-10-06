Fioretto, Giovanni Pierucci conquista il bronzo nel Circuito Europeo Under 17

Il cammino del fiorettista livornese è stato di quelli da applausi. Dopo una serie di vittorie convincenti nelle eliminatorie, Pierucci ha superato agli ottavi il romeno Efros (15-13) e nei quarti ha avuto la meglio sullo spagnolo Gao all’ultima stoccata (15-14), conquistando così l’accesso alla semifinale e la certezza del podio

Weekend da incorniciare per la scherma azzurra e, soprattutto, per Livorno. Al Circuito Europeo Under 17 di fioretto, disputato a Samorin (Slovacchia), il giovane schermidore Giovanni Pierucci – portacolori del Fides Livorno allenato dal padre Beppe Pierucci, nella foto esultante accanto al figlio – ha centrato una splendida medaglia di bronzo, confermandosi tra i migliori prospetti della specialità a livello internazionale.

In una competizione affollatissima, con data-start=”804″ data-end=”818″>225 atleti al via, l’Italia ha messo a segno una doppietta di podi: argento per Luca Guidi e bronzo per Pierucci, in una giornata da incorniciare per i colori azzurri.

Il cammino del fiorettista livornese è stato di quelli da applausi. Dopo una serie di vittorie convincenti nelle eliminatorie, Pierucci ha superato agli ottavi il romeno Efros (15-13) e nei quarti ha avuto la meglio sullo spagnolo Gao all’ultima stoccata (15-14), conquistando così l’accesso alla semifinale e la certezza del podio.

A fermarlo è stato solo il compagno di squadra Luca Guidi, che nel “derby” azzurro si è imposto per 15-5. Guidi, poi, ha chiuso al secondo posto dopo una finale tiratissima contro il britannico Belboubab (15-12).

Per entrambi si tratta del primo podio nel Circuito Europeo Under 17, un segnale incoraggiante in vista della stagione internazionale appena iniziata.

data-start=”1712″ data-end=”1936″>Ottime anche le prestazioni degli altri azzurrini, con ben sette italiani tra i migliori 16: Marco Bertossi (9°), Tommaso Rovaris (10°), Giuseppe Di Martino (11°), Riccardo Mancini (13°) ed Emanuele D’Avanzo (16°).

«È stata una gara lunga e difficile, ma sono felicissimo di questo risultato – ha commentato Pierucci al termine –. Salire sul podio con la maglia dell’Italia e del Fides è una soddisfazione enorme».

Il club labronico può così aggiungere un nuovo capitolo alla sua lunga tradizione schermistica, che continua a sfornare giovani talenti capaci di farsi valere in Europa.

Condividi:

Riproduzione riservata ©