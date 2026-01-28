Fioretto, weekend nazionale a Brescia: qualificazioni e segnali importanti per l’Accademia

Tra Cadetti, Giovani e Assoluti, gli atleti livornesi si mettono in luce sulle pedane bresciane: pass per gli Italiani, piazzamenti di valore e una stagione che entra nel vivo

Si è concluso domenica il secondo weekend stagionale dedicato alle gare Nazionali di fioretto, disputate questa volta a Brescia.

Venerdì è stata la giornata riservata ai Cadetti, che ha visto Lucrezia Menici e Carlotta Coli (sez. giovanile FFOO) arrivare a un passo dalla top16 e staccare, come Luca Bellani tra i maschi (sez. giovanile FFOO), anche grazie al risultato della precedente Nazionale di Roma, il pass per i Campionati Italiani di categoria. Buona gara anche per data-start=”932″ data-end=”951″>Leonardo Menici, Francesco Corigliano, Mia Mazzoni e Caterina Biondi.

Il sabato è stato il turno della gara Giovani, che ha visto scendere in pedana Leonardo Maggini, Luca Bellani, Alessandro Biondi, Samuele Rossi, Matteo Pupilli e Francesco Rencricca (tutti sez. giovanile FFOO) nel maschile, mentre nel femminile hanno gareggiato Carlotta Coli e Lucrezia Menici, con quest’ultima capace di replicare il buon rendimento del giorno precedente conquistando un’ottima top32.

Nell’ultima giornata si è svolta la prova Assoluti. Nel femminile, oltre a Carlotta Coli, che come a Roma ha preso parte a tutte e tre le competizioni del weekend nonostante la giovane età, è arrivata un’importante top16 per Vittoria Ciampalini (Fiamme Oro), risultato che le consente di ottenere la qualificazione ai Campionati Italiani di categoria.

Nel fioretto maschile si sono messi in evidenza Matteo Pupilli e Francesco Rencricca, con quest’ultimo che, grazie anche all’ottima prova dello scorso novembre, rientra tra i qualificati agli Italiani. Da sottolineare inoltre le prestazioni degli atleti più esperti: Edoardo Luperi, autore di un eccellente 10° posto che gli vale la qualificazione nonostante l’assenza nella gara di Roma, e Filippo Macchi, capace di bissare il successo ottenuto nella precedente Nazionale. Entrambi sono stati seguiti per tutta la gara dal tecnico Marco Vannini.

La stagione prosegue senza soste e richiede ora un’ulteriore fase di preparazione: Vittoria Ciampalini, Filippo Macchi ed Edoardo Luperi saranno infatti impegnati a Tirrenia nel prossimo ritiro collegiale insieme al tecnico Marco Vannini.

