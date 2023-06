Gara 3. La Libertas a Vigevano per tentare il contro-break

L'esultanza di Fratto in uno scatto di Filippo Dal Monte gentilmente concesso dall'ufficio stampa della Libertas

Sotto di un break dopo le prime due gare casalinghe di finale, la Libertas sale a Vigevano per restituire i gialloblù il blitz incassato in gara-1 in modo da assicurarsi il ritorno della serie a Livorno. Gli amaranto devono far tesoro di quanto accaduto fin qui: un ko figlio delle alte percentuali nel tiro da tre dei lunghi vigevanesi e un successo arrivato grazie a una difesa molto dura e una intensità spalmata per quasi tutti i 40’.

E la difesa, come sempre, è una delle chiavi che possono portare al successo. Ad esempio, la marcatura asfissiante di Ricci su Peroni e di Forti su Benites possono rendere la vita difficile alla squadra di Piazza al momento della costruzione dei giochi offensivi. Decisiva sarà anche la lotta nel pitturato dove Fratto e Fantoni sono chiamati a dominare gli avversari. Infine ci sono gli apriscatole: il tiro da tre punti di Saccaggi e la fisicità di Jacopo Lucarelli. Vigevano è squdra solida, forte, tosta e profondissima, ma la Libertas non deve farsi impressionare e proverà in tutti i modi di riportare la serie a Livorno. Palla a due questa sera alle 21 nel vecchio PalaBasletta.

