Gara 3. Legnano-Verodol Pielle 88-81. La PL non riesce a chiudere i conti

I biancoblù sfiorano più volte la rimonta alla Soevis Arena ma vengono puniti dalle percentuali altissime dei lombardi dall’arco. Appuntamento a venerdì alle 20 per gara-4

La Pielle Livorno non riesce a chiudere i conti in gara-3 e cade 88-81 sul parquet della Legnano Basket, che riapre così la serie portandosi sull’1-2. I biancoblù avranno comunque una nuova occasione per conquistare il passaggio del turno venerdì sera alle 20, ancora alla Soevis Arena (clicca qui per il tabellino finale del match).

L’avvio di partita è subito ad alto ritmo. Ebeling apre le marcature correggendo un proprio errore, ma Legnano risponde immediatamente con la tripla di data-start=”753″ data-end=”761″>Oboe. La squadra di coach Piazza trova grande fluidità offensiva sin dai primi possessi e colpisce più volte dall’arco con Stepanovic, Scali e soprattutto Sodero, già protagonista con canestri di grande difficoltà.

La Pielle resta a contatto grazie alle iniziative di Ebeling, Venucci e data-end=”1083″>Alibegovic. Il bosniaco segna una tripla importante e converte anche dopo un rimbalzo offensivo, mentre il capitano biancoblù risponde immediatamente alla bomba di Scali con un contropiede velocissimo. Nonostante questo, Legnano chiude avanti il primo quarto sul 24-21 grazie al gioco da tre punti sfiorato da Cizauskas sulla sirena.

Nel secondo periodo i lombardi alzano ulteriormente il livello offensivo. Sodero si accende definitivamente: prima realizza una tripla pazzesca dall’angolo che costringe coach Turchetto al timeout, poi continua a punire la difesa biancoblù con conclusioni impossibili, compreso un canestro segnato praticamente da terra dopo la penetrazione di Lucarelli.

La Pielle prova a restare in scia con Ebeling, Alibegovic e Klyuchnyk, ma ogni tentativo di riavvicinamento viene respinto dalle bombe di Stepanovic e Oboe. Venucci segna una tripla pesante nel finale del tempo, ma all’intervallo Legnano conduce 46-38.

Il rientro dagli spogliatoi sembra cambiare l’inerzia della gara. Leonzio apre il terzo quarto con una tripla, Ebeling lo imita poco dopo e soprattutto Venucci realizza il canestro del sorpasso emotivo con una splendida tripla in step-back che vale il 49-46 e costringe coach Piazza al timeout.

La Pielle arriva fino al 51-51 grazie ai liberi di Leonzio e trova anche il pareggio sul 56-56 con una tripla fortunosa di tabella di Lucarelli. Nel momento migliore dei biancoblù, però, Legnano torna a colpire con percentuali irreali. De Capitani segna dall’angolo, Stepanovic converte un gioco da quattro punti dopo il fallo di Ebeling e Cizauskas inventa una serie di canestri difficilissimi che riportano i lombardi in doppia cifra di vantaggio sul 69-59 al 30’.

Nell’ultimo quarto la Pielle tenta ancora di rientrare. Leonzio realizza un gioco da quattro punti che riporta Livorno sul -8, Klyuchnyk converte dalla lunetta e Gabrovsek trova un importante canestro dalla media dopo l’ennesima tripla di Sodero. Ma ogni volta che i biancoblù sembrano poter cambiare l’inerzia della sfida, Legnano trova la giocata decisiva.

Mastroianni firma un gioco da tre punti pesantissimo, Stepanovic continua a dominare sotto canestro e Sodero mette un’altra tripla irreale in step-back che spegne il tentativo di rimonta livornese. Nel finale Venucci e Leonzio riportano la Pielle fino al -4, ma la bomba di Oboe a un minuto dalla fine indirizza definitivamente la sfida.

Gli ultimi possessi servono soltanto a fissare il punteggio sull’88-81 finale. Gabrovsek sbaglia la tripla della speranza e la sirena manda le squadre a gara-4, in programma venerdì alle 20 ancora alla Soevis Arena, con la Pielle avanti 2-1 nella serie.

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