Centenario del Palio Marinaro, musica e danza alla Terrazza con la Banda Città di Livorno

Sabato 27 giugno dalle 18 la Banda accompagnerà musicalmente le celebrazioni del centenario. In programma anche esibizioni di tango e danze di coppia con i maestri Luisa e Davide della scuola Fabry Rose Dance ASD

Sabato 27 giugno, a partire dalle ore 18, nella suggestiva cornice della Terrazza Mascagni, la Banda Città di Livorno prenderà parte alle celebrazioni per il centenario del Palio Marinaro, curando l’accompagnamento musicale dell’evento.

Per l’occasione, la Banda cittadina, da sempre attenta a nuove collaborazioni e sperimentazioni artistiche, proporrà al pubblico non solo alcuni dei brani più brillanti del proprio repertorio, ma anche una selezione di musiche da ballo che saranno accompagnate dalle coreografie dei maestri Luisa e Davide della Fabry Rose Dance Asd.

L’esibizione sarà un momento di festa, musica e coinvolgimento aperto a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di unire la tradizione bandistica al fascino della danza.

Nel corso dell’iniziativa, i ballerini della Fabry Rose Dance ASD inviteranno inoltre il pubblico a scoprire il mondo del tango e delle danze di coppia, attraverso corsi e lezioni private, con l’intento di mostrare come il tango sia una disciplina accessibile a tutti, oltre che appassionante e adatta a ogni età. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della scuola: www.fabryrosedance.it.

La Banda Città di Livorno e la Fabry Rose Dance ASD invitano quindi tutta la cittadinanza a partecipare a questa speciale edizione del Palio Marinaro, lasciandosi coinvolgere dal ritmo della musica, dall’eleganza della danza e dall’atmosfera unica di uno dei luoghi simbolo della città.

Un appuntamento che si preannuncia all’insegna della tradizione, dello spettacolo e della partecipazione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©