Il Borgo vince il Palio del Centenario e trionfa anche nel femminile. Il Venezia vince il Mini Palio

FOTO SILVIA CASINI

Dopo una gara spettacolare il Borgo Cappuccini conquista il Palio Marinaro del Centenario davanti al Venezia. Splendida partenza dell'Ovosodo, poi il duello tra i due grandi rivali decide la corsa. Storico terzo posto del Labrone, mentre l'Ovosodo, quarto sul traguardo, viene successivamente squalificato. Il Borgo vince anche nel femminile ,mentre il Venezia vince il Mini Palio

È il Borgo Cappuccini a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro del Palio Marinaro del Centenario (1926-2026) al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di colpi di scena. Il gozzo bianconero chiude in 9’59”27, precedendo il Venezia (10’04”08), protagonista di un appassionante testa a testa nella seconda metà della regata.

La corsa si apre con una partenza eccezionale dell’Ovosodo, capace di sorprendere tutti e di presentarsi per primo alla boa dei primi 500 metri. Alle sue spalle, però, Borgo Cappuccini e Venezia iniziano la rimonta e, nella seconda parte della gara, ricuciono il distacco dando vita a un emozionante duello per la vittoria.

Alle loro spalle arriva un risultato destinato a entrare nella storia: il Labrone conquista il terzo posto, tornando sul podio del Palio dopo 51 anni, un traguardo accolto con entusiasmo da tutto il quartiere Nord.

L’Ovosodo, che aveva chiuso al quarto posto con il tempo di 10’20”99, viene però ufficialmente squalificato per un’incongruenza tra la lista presentata e i vogatori effettivamente scesi in barca. La classifica viene così aggiornata con l’Ardenza quarta, San Jacopo quinta, Salviano sesto e Pontino settimo.

data-start=”1696″ data-end=”1737″>Ordine di arrivo Palio del Centenario

Borgo Cappuccini 9’59”27 Venezia 10’04”08 Labrone 10’19”91 Ardenza 10’29”24 San Jacopo 10’32”23 Salviano 10’36”27 Pontino 10’38”75

Squalificato Ovosodo (10’20”99).

La giornata si era aperta con il Mini Palio Under 18, dove il Venezia ha firmato una splendida rimonta. Dopo aver girato la boa in seconda posizione alle spalle del Borgo Cappuccini, il gozzo biancorosso ha cambiato passo negli ultimi 500 metri conquistando il drappo del Mini Palio 2026.

Classifica Under 18

Venezia 5’38”60 Borgo Cappuccini 5’43”93 Salviano 6’00”85 Pontino 6’02”58 Ovosodo 6’09”03 Ardenza 6’16”27 Labrone 6’16”43 San Jacopo 7’19”11

Nella gara femminile, disputata alle 19.30, il Borgo Cappuccini prende subito il comando e non lo lascia più, respingendo il tentativo di rimonta del Labrone fino al traguardo.

Classifica Femminile

Borgo 1 6’05”32 Labrone 2 6’08”24 Ovosodo 1 6’20”13 Labrone 1 6’20”14 Ardenza 6’33”04 Borgo 2 6’39”69 San Jacopo 6’44”85 Ovosodo 2 7’26”57

Le boe sorteggiate

Queste le assegnazioni delle boe dopo il sorteggio.

Mini Palio

Boa 1: Ardenza

Ardenza Boa 2: Ovosodo

Ovosodo Boa 3: Labrone

Labrone Boa 4: Borgo

Borgo Boa 5: Salviano

Salviano Boa 6: Venezia

Venezia Boa 7: San Jacopo

San Jacopo Boa 8: Pontino

Palio femminile a 4 remi

Boa 1: San Jacopo

San Jacopo Boa 2: Ardenza

Ardenza Boa 3: Borgo 2

Borgo 2 Boa 4: Ovosodo 1

Ovosodo 1 Boa 5: Borgo 1

Borgo 1 Boa 6: Ovosodo 2

Ovosodo 2 Boa 7: Labrone 1

Labrone 1 Boa 8: Labrone 2

Palio Marinaro maschile a 10 remi

Boa 1: Borgo

Borgo Boa 2: Ovosodo

Ovosodo Boa 3: Salviano

Salviano Boa 4: Ardenza

Ardenza Boa 5: San Jacopo

San Jacopo Boa 6: Labrone

Labrone Boa 7: Venezia

Venezia Boa 8: Pontino

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