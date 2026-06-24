Il Palio Marinaro festeggia 100 anni di storia

Alla Terrazza Mascagni il gran finale della stagione remiera. Dal 25 giugno apre il Villaggio del Palio, il 26 giugno l'estrazione delle boe, sabato 27 la sfida tra gli otto rioni e la cena di Confcommercio con 500 posti a sedere. La gara sarà trasmessa in diretta da Granducato Tv e Gare Remiere Tv

Si chiude in bellezza la stagione delle gare remiere livornesi con il Palio Marinaro, che quest’anno celebra un traguardo storico: 100 anni di storia. Sabato 27 giugno il tratto di mare antistante la Terrazza Mascagni ospiterà la manifestazione a partire dalle ore 18, con gli otto rioni cittadini pronti a sfidarsi lungo un percorso di 2.000 metri. La presentazione ufficiale si è svolta questa mattina nella cantina del Comitato del Palio Marinaro alla presenza dell’assessora alla Cultura Angela Rafanelli, dell’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo, del presidente del Comitato Organizzatore Michele De Martino e del presidente della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (Ficsf) Luca Marconi.

Il Villaggio del Palio

Per celebrare il centenario, da giovedì 25 giugno alla Terrazza Mascagni sarà allestito il Villaggio del Palio, con sport, musica, food, gaming, cultura urbana e una mostra storica con fotografie e documenti dedicati al Palio Marinaro livornese, curata da Mario Vallini. Venerdì 26 giugno alle ore 11.30, nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale, sarà presentata l’edizione speciale di Comune Notizie, interamente dedicata ai cento anni del Palio. Nel pomeriggio, alle ore 18.30, al Villaggio del Palio si svolgerà l’attesa estrazione delle boe.

Il programma delle gare

Sabato 27 giugno

Ore 18.00 – Mini Palio Junior – Gozzi 4 remi

Ore 18.15 – Femminile – Gozzi 10 remi

Ore 19.15 – Palio – Gozzi 4 remi femminile

Ore 19.45 – Palio – Gozzi 10 remi senior maschile

Informazioni su: www.gareremierelivorno.it

Diretta televisiva e streaming

La gara sarà trasmessa in diretta dall’emittente televisiva Granducato TV. Oltre a Granducato TV, il Palio Marinaro sarà seguito in diretta anche da Gare Remiere TV, permettendo agli appassionati di seguire tutte le fasi della manifestazione.

La cena del centenario

Sabato sera, in concomitanza con il Palio, si terrà la cena ufficiale sulla Terrazza Mascagni, organizzata da Confcommercio. Sono previsti 500 posti a sedere per un appuntamento che unisce le eccellenze gastronomiche del territorio alla tradizione remiera labronica.

Premiazioni e Cencio

La premiazione ufficiale del Palio Marinaro 2026 si svolgerà domenica 28 giugno alle ore 21.15 alla Terrazza Mascagni. In programma la consegna delle medaglie celebrative agli atleti. Martini Gioielli ha realizzato la prestigiosa medaglia del centenario. Nel corso della conferenza stampa è stato inoltre svelato il Cencio del Palio Marinaro 2026, dipinto quest’anno da Adastro Brilli (clicca qui per vedere il video), pittore del Gruppo Labronico. Il drappo sarà consegnato all’armo vincitore della competizione.

Gli interventi

L’assessore Rocco Garufo ha evidenziato il lavoro svolto per la promozione della città attraverso il rilancio delle gare remiere. “Grazie alla Fondazione Lem e agli investimenti tecnologici, le gare possono ora essere seguite integralmente, aumentando l’attrattività dell’evento. Riconosciamo lo sforzo costante e quotidiano del Comitato, delle cantine e delle sezioni nautiche che lavorano tutto l’anno per programmare ogni edizione. È motivo di orgoglio per tutti avere raggiunto il traguardo del centesimo anno del Palio Marinaro, tappa fondamentale dal punto di vista storico”.

L’assessora Angela Rafanelli ha invece sottolineato il valore culturale e identitario della manifestazione. “Il Palio non è solo una festa, ma un rito che rende Livorno una città ‘del mare’ e non semplicemente ‘sul mare’, dove i rioni recuperano la propria storia. Il Palio è uno strumento fondamentale di cultura ed educazione per i giovani, affinché abbiano chiara la propria storia”.

Il presidente Michele De Martino ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento illustrando il programma delle gare e delle iniziative del centenario. Il presidente della Ficsf, Luca Marconi, ha infine approfondito gli aspetti tecnici della competizione.

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