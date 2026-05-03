Memorial Lubrani-Meoni, trionfa il Borgo. Il Labrone graffia tra le donne. Juniores: esulta il Venezia

Foto tratta dalla pagina social GARE REMIERE CITTA' di LIVORNO

Mattinata di remo sugli scali delle Cantine: tre gare, tre storie diverse. Il Labrone vola nel femminile a 4 remi, l'Ovosodo vince la sfida a due nei 10 remi femminili contro il Labrone, il Venezia piazza il colpo tra i giovani, poi il Borgo mette il sigillo nella categoria regina con un tempo da riferimento

Livorno si sveglia a colpi di remo, cronometri e colpi che fanno vibrare il campo di gara. Il Memorial Lubrani-Meoni 2026, organizzato dalla sezione nautica Ovosodo, conferma tutto: tradizione, partecipazione e quel sapore di rivalità che sulle spallette degli scali delle Cantine non manca mai. Percorso classico da 1100 metri a cronometro, partenze ogni sette minuti. Una mattinata lunga, scandita dal ritmo dei colpi e dai distacchi che si costruiscono metro dopo metro.

Femminile: Labrone davanti, bagarre alle spalle – Parte forte il Labrone 2, che si prende la vittoria nei 4 remi femminili con un tempo di 6’02’’24. Gara solida, senza sbavature. Dietro è battaglia: il Borgo chiude secondo in 6’09’’86, mentre l’Ovosodo 1 si prende il terzo posto in 6’16’’08. Da segnalare anche la squalifica del Labrone 1, che aveva fermato il cronometro su 6’10’’82.

Per quanto riguarda invece l’esibizione a 10 remi femminile (fuori gara) vince la sfida a due l’Ovosodo con un tempo di 5’51’’ 30 che stacca così di circa 8 secondi il Labrone che chiude con 5’43’’ 83.

Juniores: Venezia mette la freccia – Tra gli “under” è il Venezia a fare la voce grossa. Vittoria netta in 5’45’’58, miglior tempo della categoria e ritmo che gli altri non riescono a tenere. Il Borgo prova a restare agganciato e chiude secondo in 5’47’’20, mentre il Pontino completa il podio in 6’03’’04. L’Ovosodo si prende la quarta piazza con il tempo di 6’03’’ 95. Chiude il Salviano con 6’12’’ 92

Gozzi a 10 remi: il Borgo piazza il colpo – La gara più attesa non tradisce. Nei gozzi a 10 remi è il Borgo Cappuccini a prendersi tutto con un gran tempo: 5’04’’42. È la stoccata decisiva della mattinata. Alle spalle il Venezia, secondo in 5’06’’68, e il Labrone, terzo in 5’08’’81. Gara serrata, distacchi minimi, adrenalina pura fino all’ultima palata. Più indietro gli altri: San Jacopo (5’09’’58), Ovosodo (5’13’’41), Pontino (5’14’’79), Ardenza (5’18’’23) e Salviano (5’20’’37).

Tre gare, tre verdetti. Il Labrone si prende il femminile, il Venezia detta legge tra gli juniores, il Borgo alza la voce nella categoria regina. Il Memorial Lubrani-Meoni continua a crescere, dentro e fuori dall’acqua. E Livorno, ancora una volta, risponde presente.

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