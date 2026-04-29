Gare remiere. Presentato il Memorial Lubrani-Meoni

Domenica 3 maggio a partire dalle ore 9.20 sugli scali Delle Cantine 1100 metri di gara a cronometro per ricordare Carlo Lubrani e Gigi Meoni. Diretta su Granducato Tv

di Giulia Bellaveglia

Presentata l’edizione 2026 del Memorial Lubrani-Meoni, appuntamento organizzato dalla sezione nautica Ovosodo, con il supporto della Fondazione Lem e del Comune di Livorno, ed in programma domenica 3 maggio a partire dalle ore 9.20 nello specchio d’acqua antistante gli scali Delle Cantine.

Andrea Marconi, vice presidente della Cantina, sottolinea la soddisfazione per un percorso iniziato anni fa e dedicato alla memoria di Carlo Lubrani e Luigi Meoni. “Siamo partiti ormai molti anni fa – spiega – e grazie al supporto di tanti siamo riusciti a crescere anno dopo anno. Oggi, con grande orgoglio, possiamo dire dire di essere ancora qua, con un Memorial ufficialmente inserito nell’albo delle gare remiere e che ha lo scopo di ricordare due persone impossibili da dimenticare”. Confermata la diretta televisiva su Granducato Tv e la premiazione, che si terrà nel pomeriggio (ore 18) all’interno del Mercato Le Vettovaglie. Non manca poi la storica rivista dedicata, la cui distribuzione è prevista nei prossimi giorni. Il percorso sarà, come di consueto, di 1100 metri a cronometro e il via alle competizioni è previsto per le ore 9.21 con gli equipaggi femminili a 4 remi, a seguire juniores, 10 remi maschili e femminili. Le partenze avverranno ogni 7 minuti.

Questi gli ordini di partenza sorteggiati durante la conferenza stampa di presentazione:

Femminile 4 remi:

9.21: Labrone 2

9.28: Ovosodo 2

9.35: Borgo

9.42: San Jacopo

9.49: Labrone 1

9.56: Ardenza

10.03: Ovosodo 1

Juniores:

10.21: Salviano

10.28: Borgo

10.35: Ovosodo

10.42: Pontino

10.49: Venezia

10 remi maschile:

11.14: San Jacopo

11.21: Ovosodo

11.28: Ardenza

11.35: Pontino

11.42: Borgo

11.49: Venezia

11.56: Salviano

12.03: Labrone

10 remi femminile:

12.35: Ovosodo

12.42: Labrone

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