Gare remiere. Presentato il Memorial Lubrani-Meoni
Domenica 3 maggio a partire dalle ore 9.20 sugli scali Delle Cantine 1100 metri di gara a cronometro per ricordare Carlo Lubrani e Gigi Meoni. Diretta su Granducato Tv
Presentata l’edizione 2026 del Memorial Lubrani-Meoni, appuntamento organizzato dalla sezione nautica Ovosodo, con il supporto della Fondazione Lem e del Comune di Livorno, ed in programma domenica 3 maggio a partire dalle ore 9.20 nello specchio d’acqua antistante gli scali Delle Cantine.
Andrea Marconi, vice presidente della Cantina, sottolinea la soddisfazione per un percorso iniziato anni fa e dedicato alla memoria di Carlo Lubrani e Luigi Meoni. “Siamo partiti ormai molti anni fa – spiega – e grazie al supporto di tanti siamo riusciti a crescere anno dopo anno. Oggi, con grande orgoglio, possiamo dire dire di essere ancora qua, con un Memorial ufficialmente inserito nell’albo delle gare remiere e che ha lo scopo di ricordare due persone impossibili da dimenticare”. Confermata la diretta televisiva su Granducato Tv e la premiazione, che si terrà nel pomeriggio (ore 18) all’interno del Mercato Le Vettovaglie. Non manca poi la storica rivista dedicata, la cui distribuzione è prevista nei prossimi giorni. Il percorso sarà, come di consueto, di 1100 metri a cronometro e il via alle competizioni è previsto per le ore 9.21 con gli equipaggi femminili a 4 remi, a seguire juniores, 10 remi maschili e femminili. Le partenze avverranno ogni 7 minuti.
Questi gli ordini di partenza sorteggiati durante la conferenza stampa di presentazione:
Femminile 4 remi:
9.21: Labrone 2
9.28: Ovosodo 2
9.35: Borgo
9.42: San Jacopo
9.49: Labrone 1
9.56: Ardenza
10.03: Ovosodo 1
Juniores:
10.21: Salviano
10.28: Borgo
10.35: Ovosodo
10.42: Pontino
10.49: Venezia
10 remi maschile:
11.14: San Jacopo
11.21: Ovosodo
11.28: Ardenza
11.35: Pontino
11.42: Borgo
11.49: Venezia
11.56: Salviano
12.03: Labrone
10 remi femminile:
12.35: Ovosodo
12.42: Labrone
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