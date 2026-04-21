Si alza il sipario sulla stagione remiera, festa alla Terrazza per i 100 anni di Palio

Foto Novi

Anche quest'anno le gare saranno coperte dalle dirette organizzate da Fondazione Lem e rilanciate da Granducato tv. Per festeggiare i 100 anni di Palio verrà allestita una Cittadella del Palio e a fine gara si svolgerà la Cena sulla Terrazza organizzata con Confcommercio. Numeri in crescita per quanto riguarda le donne vogatrici che quest'anno toccano quota 50 (nel 2019 erano solo 9)

Il “Progetto Gare Remiere” è l’iniziativa di Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea inaugurata nel 2021 per il rilancio complessivo della tradizione remiera livornese come strumento di promozione turistica della città. Il progetto ha ottenuto da subito ottimi risultati in termini di apprezzamento e adesione di pubblico grazie alle riprese da drone e alla contemporanea trasmissione su maxischermo, tv e online su https://gareremiere.tv della Coppa Risi’atori (dal 2021), della Coppa Barontini (dal 2022) e del Palio Marinaro (dal 2023). Nel 2024 il progetto si è arricchito delle riprese in diretta delle due competizioni che aprono la stagione: il Trofeo “Liberazione” e la Coppa “Santa Giulia”. Lo scorso anno è stata inaugurata la diretta per la Coppa Lubrani-Meoni. Dunque, come lo scorso anno, anche nel 2026 le competizioni coperte dalle dirette organizzate da Fondazione LEM e rilanciate da Granducato TV-canale 15 Digitale Terrestre, saranno complessivamente sei con numeri in crescita per quanto riguarda le donne vogatrici che quest’anno toccano quota 50 (nel 2019 erano solo 9). Per quanto riguarda la Barontini verranno trasmessi i tempi in sovrimpressione su gareremiere tv.

Le date

Trofeo Liberazione: sabato 25 aprile ore 14.30 – 18.00 / Bellana

Coppa Lubrani-Meoni: domenica 3 maggio 9.00 – 12.30 / Falsa braga – Pontino

Coppa Santa Giulia: venerdì 22 maggio ore 9.00 – 12.30 / Pontino

Coppa Risi’atori: domenica 31 maggio ore 17.30 – 19.30 / Arrivo: Ponte girevole

Coppa Barontini: sabato 13 giugno ore 21.30 – 24.00 / Fossi medicei

Palio Marinaro: sabato 27 giugno ore 17.00 – 20.00 / Terrazza Mascagni (edizione del centenario con Cittadella del Palio e Cena sulla Terrazza organizzata con Confcommercio. Inoltre mostra fotografica a cura di Mario Vallini sulla storia del Palio, campi da basket e street food per 4 giorni e dovrebbero essere esposte almeno due nuovi prototipi di nuove imbarcazioni. Tutte le altre nel 2027).

A conclusione della conferenza stampa si terrà l’estrazione delle boe di partenza del Trofeo Liberazione del 25 aprile. Anche quest’anno i manifesti del progetto “Gare remiere”, la cui immagine fotografica è di Andrea Dani, ospiteranno traduzione in simboli dell’evento espressa attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa: un approccio che si propone di offrire una modalità alternativa a chi, oltre ad essere escluso dalla comunicazione verbale e orale a causa di patologie congenite o acquisite, presenta anche deficit cognitivi più o meno severi.

Il “Trittico”

Il “trittico” remiero è una delle meraviglie che Livorno è in grado di proporre. Tre gare impegnative, che vedono protagoniste otto sezioni nautiche a rappresentare tutti i rioni cittadini, che si sfidano su gozzi a 10 remi. La prima in ordine di tempo, domenica 31 maggio, è la Coppa Risi’atori. Dedicata a Tito Neri, riporta alla memoria le storiche figure dei “Risi’catori”: portuali che ogni giorno sfidavano il mare a bordo di piccoli gozzi per raggiungere per primi le navi da scaricare. Una prova difficilissima, la maratona del mare, dalla Meloria fino al ponte girevole della Darsena Nuova.

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