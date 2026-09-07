Gare remiere, presentato il primo nuovo gozzo a dieci remi

Il sindaco Luca Salvetti ha presentato in piazza del Municipio la prima delle nuove imbarcazioni per le gare remiere livornesi. Il gozzo, realizzato in un cantiere pugliese, è stato poi varato alla sezione nautica del Venezia per una prima prova in acqua con dieci vogatori in rappresentanza delle cantine cittadine

di Giacomo Niccolini

Sono le 17 di lunedì 7 settembre quando il sindaco Luca Salvetti scende da Palazzo Comunale e raggiunge piazza del Municipio per presentare ufficialmente, alla stampa e agli addetti ai lavori, la prima nuova imbarcazione delle gare remiere livornesi.

Si tratta di un gozzo a dieci remi, la barca numero uno di una nuova flotta che punta a rinnovare e uniformare le imbarcazioni utilizzate nelle competizioni cittadine. Il gozzo è arrivato direttamente dal cantiere pugliese nel quale è stato realizzato, segnando concretamente l’avvio di un progetto destinato a cambiare il volto delle gare remiere.

Ad accogliere la nuova imbarcazione sono stati anche i presidenti delle sezioni nautiche livornesi, che hanno potuto osservarla da vicino, studiarne le caratteristiche, verificarne le misure e valutarne ogni dettaglio. Uno sguardo particolarmente attento da parte dei futuri utilizzatori, chiamati a confrontarsi per la prima volta con il nuovo modello che dovrà diventare il riferimento delle competizioni.

Dopo la presentazione in piazza del Municipio, il gozzo è stato trasferito alla sezione nautica del Venezia, a pochi metri dal Comune, dove è arrivato il momento più atteso: il varo in acqua. A bordo sono saliti dieci vogatori, in rappresentanza delle cantine livornesi, per una prima uscita di prova. Un giro in acqua utile per prendere confidenza con il nuovo gozzo, verificarne comportamento e caratteristiche e raccogliere le prime impressioni direttamente dagli atleti.

Non sono mancati curiosità ed emozione, ma anche gli occhi attenti e critici di chi conosce bene il mondo delle gare remiere e ha osservato con attenzione ogni fase della prova.

Quello compiuto oggi rappresenta un passaggio destinato a segnare una svolta per le gare remiere livornesi. L’obiettivo è portare i nuovi gozzi in gara già dalla prossima stagione, anche se le tempistiche potrebbero rendere necessario uno slittamento. In quel caso, il programma prevede comunque di completare il rinnovamento entro un massimo di due stagioni.

La speranza, però, è quella di riuscire ad avere già dal prossimo maggio tutte le nuove imbarcazioni pronte a scendere in acqua e inaugurare concretamente una nuova era per le competizioni remiere della città.

La prima barca è dunque arrivata. Ora, dopo la presentazione e il primo test in acqua, parte il conto alla rovescia verso il momento in cui i nuovi gozzi saranno protagonisti delle gare.

Qua sotto il momento in cui il gozzo viene messo in mare nello specchio d’acqua antistante la cantina del Venezia

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