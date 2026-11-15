Gema Montecatini-Libertas Livorno 58-78: la LL riprende il cammino

La Libertas – con un Possamai da doppia doppia (15 punti e altrettanti rimbalzi) e un ottimo Cournooh – si è permessa il lusso di tenere Tiby in panchina per quasi 20’. Il tutto senza considerare l’assenza di Vildera, ancora fermo ai box per il fastidio muscolare accusato mercoledì

Serviva uno squillo per spiegare alle avversarie che la Libertas ha superato con disinvoltura la sconfitta casalinga con Brindisi. Lo squillo è arrivato dal PalaTerme di Montecatini dove la squadra di Andrea Diana ha vinto in scioltezza con la T Tecnica Gema degli indimenticati ex Marco Andreazza, Cece Riva ed Andrea Bargnesi.

La partita è durata 15’. Nel primo quarto c’è stato grande equilibrio. La Libertas non è partita benissimo: 5 palle perse in 3’ e mezzo con i padroni di casa che però non hanno approfittato dell’improvvisa balbuzie amaranto forse causata dalla faticaccia ci mercoledì sera al Modigliani Forum con Brindisi. Una volta pulito l’attacco e fatto affidamento sulla solita difesa (marchio di fabbrica di Diana), la LL ha provato la fuga (12-17 a 51” dalla chiusura del primo quarto).

Montecatini, però generosamente è tornata subito dentro la partita. Con un break di 7-0 a cavallo dei primi due tempi si è portata avanti (19-17). Il vantaggio della T Gema è continuato anche sul 21-19, ma quello è stato di fatto l’ultimo sussulto dei Rossoblù che da quel momento hanno incassato un terrificante 2-19 per il 23-38 che ha indirizzato la partita.

All’intervallo lungo il tabellone scriveva 27-42 e il match era ormai segnato, perché Barnett faceva scena muta, Bargnesi non trovava il canestro ed il solo Harris poteva bastare per arginare lo strapotere livornese. La Libertas – con un Possamai da doppia doppia (15 punti e altrettanti rimbalzi) e un ottimo Cournooh – si è permessa il lusso di tenere Tiby in panchina per quasi 20’. Il tutto senza considerare l’assenza di Vildera, ancora fermo ai box per il fastidio muscolare accusato mercoledì. Dopo aver toccato il massimo vantaggi di +28 (42-70), la LL ha alzato il piede dall’acceleratore e Montecatini ha limato il divario fino al conclusivo 58-78.

La T Tecnica Gema Montecatini – Libertas Livorno 1947 58-78 (14-17, 13-25, 13-20, 18-16)

La T Tecnica Gema Montecatini: Jordan Harris 20 (8/11, 1/2), Francesco Pellegrino 12 (5/8, 0/1), Ion Lupusor 12 (3/9, 1/2), Marquis Barnett 6 (0/4, 0/6), Lorenzo D’alessandro 4 (1/2, 0/2), Lorenzo Passoni 2 (0/0, 0/1), Kristofers Strautmanis 2 (1/2, 0/0), Andrea Bargnesi 0 (0/6, 0/3), Federico Burini 0 (0/0, 0/1), Matteo Guerrini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 20 – Rimbalzi: 33 8 + 25 (Jordan Harris 9) – Assist: 7 (Andrea Bargnesi 3)

Libertas Livorno 1947: Luca Possamai 15 (7/9, 0/0 e 15 rimbalzi), Lorenzo Penna 12 (4/7, 1/2), David reginald Cournooh 11 (4/6, 1/2), Jayvon Graves 10 (2/6, 1/3), Matthew james Tiby 8 (3/6, 0/1), Fabio Valentini 8 (0/1, 2/6), Luca Tozzi 7 (2/4, 1/2), Matteo Piccoli 3 (1/1, 0/4), Niccolo Filoni 2 (1/2, 0/0), Filippo Gaeta 2 (1/1, 0/0), Eduardo Sakine yassine 0 (0/0, 0/0), Giovanni Vildera 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 15 – Rimbalzi: 43 10 + 33 (Luca Possamai 15) – Assist: 12 (Jayvon Graves 5)

Condividi:

Riproduzione riservata ©