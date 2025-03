Ghiviborgo – Us Livorno 1915 7-1. Disfatta amaranto

Debacle inconcepibile per Luci e compagni, travolti senza una minima opposizione dai lucchesi di Bellazzini addirittura dilaganti nella seconda frazione addirittura dilagano. La retroguardia fa acqua da tutte le parti, ma stavolta tra le file labroniche non si salva davvero nessuno. Adesso la pausa e poi l'impegno casalingo con il Poggibonsi, per riprendere la marcia trionfale e centrare quella tanto agognata promozione

di Lorenzo Evola

Senza parole. Gli uomini di Indiani capitolano clamorosamente in casa dei biancorossi subendo una delle sconfitte peggiori della propria storia recente. Pomeriggio davvero terribile per Luci e compagni, umiliati a più riprese dai dirimpettai di Bellazzini che dominano in lungo e in largo al Carraia. Di Gori (doppietta), Nottoli, Fischer, Signorini, Noccioli e Conti i timbri che fissano il risultato finale, inutile il momentaneo pareggio di Rossetti. La distanza dalle inseguitrici resta siderale, (ancora +14 dal secondo posto), ma la macchia di una prestazione orrenda, pur all’interno di un cammino fin qui eccezionale, resta.

La cronaca

Già la prima frazione si rivela a dir poco complicata per gli amaranto. Dopo una breve fase di studio sono infatti i lucchesi, intorno al settimo minuto, a portarsi avanti con Gori, bravo a scappar via ad un distratto Risaliti e involarsi a tu per tu con Tani, trafitto con una parabola imprendibile che si spegne all’incrocio dei pali. Il gol subito scuote gli uomini di Indiani, vicini al pareggio immediato con Rossetti, il quale si gira al limite dell’area e scarica un sinistro largo di un paio di metri dalla porta difesa da Bonifacio. Nel giro di pochi giri d’orologio ci provano anche Hamlili (tiro impreciso da fuori area) e poi Calvosa (risponde presente Bonifacio), ma sarà lo stesso ex Novara a timbrare l’1-1 allo scoccare del 20esimo. Dionisi serve Malva in profondità, tocco con i tempi giusti per l’accorrente Rossetti che insacca a porta vuota da due passi. Neanche il tempo per festeggiare però per gli amaranto, che il Ghiviborgo si riporta subito avanti. Gori viene innescato in campo aperto e spinge vistosamente Borri che cade a terra, Tani prova l’uscita disperata ma l’attaccante di casa lo anticipa e segna a porta sguarnita. Il direttore di gara non segnala irregolarità e allora sono liberi di festeggiare il nuovo vantaggio i ragazzi di Bellazzini, in mezzo alle proteste della formazione amaranto nei confronti dell’arbitro. I labronici tuttavia non demordono e flirtano con il pareggio prima con Malva che trova un salvataggio miracoloso di Conti sulla linea, e poi con Dionisi, con un sinistro di poco a lato. I presagi di un pomeriggio funesto, già ben evidenti, diventano realtà al tramonto della prima frazione, quando Nottoli si coordina alla perfezione e pesca l’angolino con un mancino da posizione defilata, imparabile per Tani. Una vera e propria mazzata per Luci e compagni, apparsi sin dall’inizio sfilacciati e vulnerabili di fronte ad ogni iniziativa dei biancorossi.

E che, se possibile, escono ancora peggio dagli spogliatoi. I padroni di casa infatti non calano i ritmi in avvio di ripresa e anzi, nel giro di un quarto d’ora arrotondano ulteriormente il divario. Al 54esimo è Fischer a firmare il poker con un rigore in movimento che non lascia scampo a Tani, mentre all’ora di gioco Signorini affonda il coltello nel burro della difesa labronica e cala la cinquina su assist di uno scatenato Gori. Indiani tenta quanto meno di salvare la faccia operando alcuni cambi, ma ormai è troppo tardi. Gli amaranto escono completamente dal match e allora anche Noccioli trova la gloria personale con un sinistro che buca ancora Tani sul secondo palo. Di Conti poi, in pieno recupero, il gol che fissa il tennistico risultato finale. Raramente si è vista una resa di tale portata in casa Livorno, quanto meno negli ultimi anni. In virtù dello splendido campionato vissuto fino ad ora dagli uomini di Indiani, è certamente da evitare qualsiasi forma di condanna ad un gruppo di ragazzi che con tutta probabilità riporterà il calcio cittadino nel professionismo. Tuttavia risulta davvero difficile passare oltre questo nefasto pomeriggio in terra lucchese. Adesso la pausa e poi l’impegno casalingo con il Poggibonsi, per riprendere la marcia trionfale e centrare quella tanto agognata promozione.

Le pagelle

Tani 5.5: Forse il meno colpevole del pomeriggio terrificante vissuto al Carraia. Incerto sull’uscita del 2-1 di Gori, per il resto gli arrivano conclusioni da tutte le parti.

Fancelli 4: Torna titolare, ma è uno dei protagonisti della disfatta della retroguardia labronica. Malissimo.

Borri 4: Coinvolto sfortunatamente sul secondo gol (netta la spinta di Gori), ma per il resto è un telepass. Un errore dietro l’altro, in apnea dall’inizio alla fine.

Risaliti 4: Decisamente troppo leggero in occasione del vantaggio dei lucchesi, quando Gori gli sfugge via con facilità in campo aperto. Da lì non si riprende più e anzi capitola insieme ai compagni di reparto.

Bonassi 4: In bambola sulla destra, nullo in fase offensiva. Nella ripresa semplicemente non ci capisce più niente

Bellini 4.5: Neanche lui riesce a salvarsi dal disastro, risparmiato da Indiani all’intervallo perchè ammonito (dal 46’ Russo 5: Ingresso impalpabile)

Hamlili 4.5: Anche lui soccombe al piattume che lo circonda, infilato a più riprese in mediana fino al momento della sostituzione (dal 70’ Luci sv)

Calvosa 4.5: La traversa colpita nella ripresa rimane l’unico highlight di una partita da dimenticare alla svelta. (dal 63’ Bacciardi 5.5: Entra quando ormai c’è ben poco da fare)

Malva 5.5: Dalla sua l’assist per il pareggio momentaneo di Rossetti, per il resto predica nel deserto. Comunque uno dei meno peggio (dal 63’ Arcuri 5.5: Come gli altri subentrati, difficile giudicare l’ultima mezz’ora)

Dionisi 5: Tanto fumo e niente arrosto per l’ex Ternana che non riesce a evitare la Caporetto amaranto.

Rossetti 5.5: Pericoloso in avvio con un sinistro sbilenco, aggiusta la mira e sigla il suo undicesimo centro stagionale con un comodo tap in su iniziativa di Malva. Con il passare dei minuti resta sempre più isolato là davanti e non ha altre chance per incidere.

All. Indiani 4: D’accordo la Serie C è ormai questione di settimane, un passo falso in mezzo a tanti successi convincenti era prevedibile e giocare al Carraia non è mai semplice per chiunque. Ma c’è un limite, ed oggi i suoi lo hanno ampiamente superato. Sconfitta che di certo non comprometterà niente del percorso ineccepibile degli amaranto, tuttavia certe umiliazioni vanno semplicemente evitate.

Le formazioni ufficiali:

Ghiviborgo (3-5-2): Bonifacio; Lopez Petruzzi, Bura, Conti; Giannini, Barbera, Signorini, Nottoli, Vari; Fischer, Gori

Livorno (3-4-2-1): Tani; Fancelli, Borri, Risaliti; Bonassi, Bellini, Hamlili, Calvosa; Malva, Dionisi; Rossetti.

Triplice fischio al Carraia. Umiliazione amaranto. 92' SETTIMO GOL DEL GHIVIBORGO! Conti segna il gol che fissa il risultato finale 87' Si aspetta solo il triplice fischio al Carraia 85' Ghiviborgo che continua a spingere, Livorno ormai con la testa negli spogliatoi 76' Clamorosa disfatta degli uomini di Indiani, davvero inguardabili quest’oggi 71' GOL DEL GHIVIBORGO! Altro gol dei lucchesi, stavolta è Noccioli a timbrare il cartellino 67' Pomeriggio davvero da dimenticare per gli amaranto, adesso totalmente in balia del possesso dei lucchesi 61' ALTRO GOL DEL GHIVIBORGO! Doppietta anche per Signorini, il quale trova l’angolino con una conclusione al limite dell’area 56' Traversa di Calvosa! Missile da fuori del laterale amaranto, il montante salva i lucchesi 54' GOL DEL GHIVIBORGO! Fischer firma il poker con un destro a centro area, notte fonda in casa Livorno 51' Palo di Signorini! Destro da fuori, sfera che si stampa sul montante 49' Tani! Gran risposta sul destro a botta sicura di Nottoli da buona posizione 46' Dentro Russo per Bellini Comincia la ripresa al Carraia Termina il primo tempo al Carraia. Padroni di casa avanti grazie ai timbri di Gori (doppietta) e Nottoli. Per gli amaranto il pareggio momentaneo di Rossetti 45' Primo tempo a dir poco complicato per gli amaranto, sotto di due lunghezze e adesso chiamati alla rimonta nella seconda frazione 41' GOL DEL GHIVIBORGO! Splendida conclusione da fuori di Nottoli che trova l’incrocio con il sinistro, non può nulla Tani 40' Ancora Gori pericoloso, si distende Tani che risponde all’attaccante di Bellazzini 32' Ammonito Gori per simulazione 28' Malva! raccoglie la sfera in area e scarica il sinistro a botta sicura, salvataggio miracoloso della retroguardia di casa sulla linea 26' Dionisi! Conclusione dal limite dell’ex Ternana, sfera che sibila il palo 23' GOL DEL GHIVIBORGO! Lucchesi di nuovo in vantaggio grazie a Gori che spinge via Borri, anticipa l’uscita di Tani e appoggia in rete a porta vuota 21' GOOOLL DEL LIVORNOOOO! HA SEGNATO ROSSETTI! Malva si invola sulla sinistra ben servito da Dionisi e tocca per Rossetti che insacca da due passi. Pareggio amaranto 19' Sinistro di Calvosa, respinge Bonifacio 18' Destro da fuori di Hamlili, palla oltre il montante 17' Steso Malva, punizione per gli uomini di Indiani 15' Provano a reagire gli amaranto, che adesso si affidano ai corner 11' Tiro cross di Rossetti, esecuzione completamente sbagliata del numero 90 amaranto 8' Rossetti! L’ex Novara si gira e spara con il mancino, palla larga 7' GOL DEL GHIVIBORGO! Gori scappa via a Risaliti in campo aperto e trafigge Tani con un destro imparabile. Padroni di casa in vantaggio 5' Fase di studio per entrambe le squadre 2' Dionisi tenta un pallonetto, blocca Bonifacio Comincia il match al Carraia!

