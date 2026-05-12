GS Tomei, pioggia di medaglie a Chiusi: tre ori e un argento nella regata regionale

Condizioni meteo proibitive al Lago di Chiusi per la Gara Regionale Aperta del 10 maggio, ma gli atleti livornesi riescono comunque a brillare conquistando quattro podi e confermando la crescita del gruppo

Non è stato un weekend semplice quello del 10 maggio per il canottaggio toscano. Il Lago di Chiusi ha infatti ospitato una Gara Regionale Aperta segnata da condizioni meteo particolarmente difficili, con pioggia e vento che hanno reso il campo di regata estremamente impegnativo per tutti gli equipaggi in acqua.

Nonostante questo, il GS Tomei torna dalla trasferta con un bilancio decisamente positivo, impreziosito da tre medaglie d’oro, un argento e numerosi segnali di crescita da parte dell’intero gruppo livornese.

A salire sul gradino più alto del podio sono state Atena Agamennoni, vincitrice nel 7.20 Allieve C, e Athena Nannucci, oro nella categoria Allieve B1, entrambe protagoniste di prove di grande personalità nonostante il maltempo. Successo anche per Adele Ceccatelli, che ha conquistato la medaglia d’oro nel Singolo Cadette confermando l’ottimo momento di forma.

Bella prestazione anche per il Due senza Cadetti composto da Mattia Vannucci e Massimo Mariotti, capaci di conquistare una preziosa medaglia d’argento al termine di una gara combattuta e interpretata con grande determinazione.

Oltre ai podi, il sodalizio livornese può sorridere anche per i progressi mostrati dagli altri atleti impegnati a Chiusi. Sfiora infatti il podio Leonardo Santagata, quarto nel Singolo Cadetti dopo una regata combattuta fino agli ultimi metri.

Nelle categorie superiori arrivano poi il sesto posto del Due senza Under 17 formato da Leonardo D’Alessio e Christian Lari, oltre al settimo posto di Amir Belazar nel Singolo Under 19, entrambi impegnati in competizioni di livello tecnico molto elevato.

Tra pioggia, vento e acque difficili, il GS Tomei conferma così la propria crescita, tornando da Chiusi con risultati importanti e ulteriore fiducia in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.

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