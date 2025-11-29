Gubbio – Us Livorno 0-0. Attacchi spuntati, parità al Barbetti

Pareggio a reti bianche tra amaranto e rossoblù al termine di un match avaro di emozioni. Uomini di Venturato sterili dalla cintola in su ma capaci di incamerare il terzo risultato utile consecutivo. Bene Seghetti e il duo Noce - Baldi, Marchesi fantasma. L'attacco non punge

di Lorenzo Evola

Un punto da non buttare. Gli uomini di Venturato bloccano sul pari gli umbri di Di Carlo e centrano il terzo risultato utile consecutivo. Match tutt’altro che indimenticabile al Barbetti, con i padroni di casa vicini – specie nella ripresa – al vantaggio (bravo Seghetti quando chiamato in causa) ma che spesso e volentieri vengono ben contenuti da un’attenta difesa amaranto. Nel finale i rossoblù terminano in inferiorità numerica per l’infortunio di Murru, i labronici però non ne approfittano e si fanno bastare il pari. Prestazione ordinata quella di Dionisi e compagni quanto meno dalla cintola in giù; non si può dire lo stesso del reparto offensivo, apparso ancora un po’ spuntato.

La cronaca

Venturato conferma il 4-3-1-2 con Peralta alle spalle del tandem Dionisi – Di Carmine, Biondi e Marchesi a fianco di Hamlili e il duo Baldi – Noce al centro della retroguardia. Il match si rivela aperto sin dalle prime battute, passano a malapena 5’ ed il Gubbio sfiora il vantaggio con Zallu, impreciso con un piattone destro al volo che termina alto sopra la traversa. Rispondono poco più tardi gli amaranto con Dionisi che impegna Bagnolini con un destro da ottima posizione su servizio in profondità di Noce. Ci prova anche Peralta da fuori ma il suo sinistro esce troppo strozzato, dall’altro lato Tommasini scappa via a Noce e spara su Seghetti che mura la sua conclusione in calcio d’angolo. Sul corner seguente un batti e ribatti in area – con il pallone rotolante sulla riga di porta – fa correre un brivido sulla schiena agli uomini di Venturato che si salvano in qualche modo. Con il passare dei minuti calano un po’ i ritmi e con questi le occasioni da gol. Da segnalare comunque due gol annullati, uno per parte. Prima è Di Carmine a trafiggere Bagnolini con un destro rasoterra, tutto vanificato dal fuorigioco dell’ex Hellas Verona. Al 35’ troverebbe il vantaggio anche Giraldello ma il guardalinee annulla tutto per posizione irregolare dell’attaccante umbro. Sul tramonto di prima frazione Djankpata spara con il destro, Seghetti fa buona guardia.

Nella ripresa sono i padroni di casa a partire meglio, schiacciando gli amaranto nella propria metà campo. La retroguardia labronica tuttavia non sbanda e rischia solo intorno all’ora di gioco quando sugli sviluppi di un cross di Murru, Noce tocca involontariamente verso la propria porta costringendo Seghetti al colpo di reni per evitare lo svantaggio. Gli umbri spingono ancora e creano un’altra nitida palla gol con Tommasini che calcia a botta sicura trovando tuttavia l’intervento decisivo di Mawete che devia in corner. In sostanza il match termina qui, con gli uomini di Venturato che si accontentano dello 0-0 affidandosi a qualche contropiede mal gestito da Cioffi e Di Carmine. Nel finale il forcing della band di Di Carlo viene meno e gli amaranto tornano a gestire con più tranquillità. Complice un infortunio subito da Murru e le sostituzioni esaurite i rossoblù vengono pure costretti all’inferiorità numerica. Dionisi e compagni mantengono però il baricentro basso e così, il risultato non muta fino al triplice fischio.

Le pagelle

Seghetti 6.5: Presente sul destro ravvicinato di Tommasini, si supera sulla deviazione di Noce che poteva beffarlo da due passi.

Mawete 6: Praticamente assente dalla metà campo in su, stranamente però dà il meglio di sé in fase difensiva. Salva su Tommasini che pregustava il gol del vantaggio.

Noce 6.5: Gara ordinata la sua al centro della retroguardia, si perde solo una volta Tommasini ma Seghetti ci mette una pezza. Nella ripresa sfiora involontariamente l’autogol ma ancora una volta l’ex numero uno dell’Empoli salva tutto. Per il resto impeccabile.

Baldi 6.5: Fa buona guardia al fianco di Noce, non si tira indietro quando c’è da entrare duro e non commette particolari sbavature. Promosso anche stavolta.

Antoni 5.5: Senza infamia e senza lode sulla corsia, potrebbe spingere anche di più ma deve contenere la verve di un ispirato Zallu, soprattutto nella prima metà di gara. All’alba del match si perde lo stesso esterno rossoblù che, per sua fortuna, spara alle stelle (dal 92′ Haveri sv)

Marchesi 5: Altra prestazione anonima in mezzo al campo, è avulso dal gioco e leggero in interdizione. Passo cadenzato, conferma un periodo di forma di certo non eccellente.

Hamlili 5.5: Detta i ritmi nel primo tempo, trovando verticalità sulle due punte. Anche lui un po’ annebbiato nella ripresa, vissuta in affanno.

Biondi 5.5: Non si ripete dopo la bella performance di lunedì scorso. Al piccolo trotto in mezzo al campo, non cambia mai passo negli ultimi venti metri e viene ben contenuto dai dirimpettai umbri. Non a caso non termina la partita (dal 64’ Bonassi 6: Mezz’ora finale senza squilli la sua)

Peralta 5.5: Si muove bene tra le linee, duetta spesso e volentieri con i due attaccanti e ci prova anche al tiro senza fortuna. Nei secondi 45’ manca l’ossigeno e non è un caso che tutta la manovra amaranto ne risenta.

Di Carmine 5.5: Si sbatte tanto per tenere su la squadra ma non ha modo di colpire sotto porta. In crescita, tuttavia, dal punto di vista fisico, lo si nota da alcune rincorse all’indietro e da una maggior partecipazione alle trame amaranto.

Dionisi 5.5: Ha una ghiotta chance poco prima del quarto d’ora ma Bagnolini risponde presente, sempre nel vivo del gioco e l’intesa con Di Carmine pare migliorare di giornata in giornata. Con il passare dei minuti però cala come tutti i suoi compagni, fino a scomparire nella ripresa (dal 64’ Cioffi 5.5: Non sfrutta al meglio qualche contropiede nel finale)

All. Venturato 6: Partita di due volti quella della sua squadra. Ad un primo tempo tutto sommato positivo fa seguito una ripresa un po’ rinunciataria, anche se senza veri e propri blackout. Mantiene l’imbattibilità da quando siede sulla panchina amaranto, nonostante un match di certo non semplice.

Le formazioni ufficiali:

Gubbio (3-5-2): Bagnolini; Baroncelli, Di Bitonto, Signorini; Zallu, Djankpata, Rosaia, Carraro, Murru; Ghiraldello, Tommasini. All. Di Carlo

Us Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Mawete, Noce, Baldi, Antoni (dal 92′ Haveri); Marchesi, Hamlili (dal 92′ Odjer), Biondi (dal 64′ Bonassi); Peralta (dal 83′ Panaioli); Di Carmine, Dionisi (dal 64′ Cioffi). All. Venturato

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina in parità il match al Barbetti. Amaranto che centrano il terzo risultato utile consecutivo 92' Dentro Haveri e Odjer per Antoni e Hamlili 90' Ci saranno cinque minuti di recupero 90' Giallo per Di Massimo che trattiene Hamlili 83' Dentro Panaioli per Peralta 79' Squadre lunghe in questo finale, tanti uno contro uno in giro per il campo 75' Di Carmine serve Cioffi in contropiede, chiude tutto con una diagonale Baroncelli 72' Tommasini! Ghiotta chance per il numero 9 che colpisce male e favorisce il recupero di Mawete a due passi dalla porta. Sta spingendo adesso la formazione di Di Carlo 69' Di Massimo! Destro al volo, la palla carambola su di un compagno di squadra e termina fuori dallo specchio 64' Doppio cambio per gli amaranto, dentro Bonassi e Cioffi per Biondi e Dionisi 62' Ammonito Di Carmine per un colpo duro su Di Bitonto 58' Seghetti! Deviazione involontaria di Noce, l’ex portiere dell’Empoli salva i suoi con un colpo di reni 53' Break di Biondi, corner per gli amaranto 48' Ammonito Di Bitonto per una gomitata a Di Carmine Comincia la ripresa al Barbetti! Termina il primo tempo al Barbetti. Squadre ancora bloccato sullo 0-0 nonostante alcune nitide palle gol create 45' Saranno due i minuti di recupero 42' A terra Di Carmine gioco di nuovo fermo 40' Dionisi sbaglia il servizio per Di Carmine, l’ex Verona applaude comunque l’iniziativa del compagno 37' Antoni va sul fondo e crossa, deviazione e corner per gli amaranto 35' Annullato un gol anche al Gubbio con Ghiraldello che batte Seghetti in contropiede, l’assistente alza però la bandierina vanificando tutto 30' Annullato il gol di Di Carmine! Il numero 13 trafigge Bagnolini con il destro dopo un rimpallo ma il guardalinee segnala il fuorigioco dell’attaccante amaranto 27' Djankpata stacca di testa, Seghetti para centrale 25' A terra Dionisi, gioco fermo 23' Tocco errato di Rosaia, esce Seghetti che fa sua la sfera 20' Batti e ribatti in area sul corner seguente, si salvano gli amaranto in qualche modo 19' Tommasini scappa via a Noce e calcia di destro, Seghetti mura 17' Biondi appoggia per Peralta, sinistro debole dal limite, blocca Bagnolini 13' Ancora Dionisi! Noce lancia l’ex Ternana che si accentra e calcia, attento Bagnolini che respinge 9' Di Carmine tocca per Dionisi che spara di sinistro, blocca Bagnolini 6' Zallu! Destro al volo da posizione defilata, palla in curva. Prima chance per i padroni di casa 5' Avvio confuso, tanti errori da entrambe le parti Comincia il match al Barbetti!

