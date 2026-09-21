Guidonia – Us Livorno 1915. Le formazioni ufficiali

Amaranto attesi al Città dell'Aria dai rossoblù nel posticipo della sesta giornata di campionato. Lucarelli lancia dal 1' Gentile in difesa e Gabbiani sulla trequarti. Torna Veseli in coppia con Bachini, davanti spazio a Di Carmine

di Lorenzo Evola

Sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria in rimonta nell’infrasettimanale contro il Vado, gli amaranto di Lucarelli si apprestano ad affrontare un nuovo turno di campionato. Nel monday night della sesta giornata del girone B di Serie C, Di Carmine e compagni saranno ospiti al Città dell’Aria di Guidonia, casa dei rossoblù di mister Lopez. La compagine laziale, reduce dal pareggio a Latina, si è resa protagonista di un ottimo avvio di stagione – 8 i punti racimolati fin qui – e ha tutta l’intenzione di assumere il ruolo di mina vagante del torneo. Una trasferta a dir poco insidiosa per i labronici, chiamati a centrare il primo successo lontano dal Picchi per confermarsi nelle zone nobili della graduatoria. Capitolo formazione, Lucarelli lancia dal 1′ Gentile in difesa e Gabbiani sulla trequarti. Torna Veseli in coppia con Bachini, davanti spazio a Di Carmine.

Le formazioni ufficiali:

Guidonia (3-5-2): Drago; Esempio, Borghini, Baroni; Viteritti, Santoro, Murgia, Sannipoli, Zappella; Giannotti, Ferrari.

Livorno (4-2-3-1): Martinez; Gentile, Bachini, Veseli, Falasco; Arrigoni, Bacciardi; Malotti, Gabbiani, Mawete; Di Carmine

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