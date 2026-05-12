Hip hop, Tommaso Ricci vola in nazionale e sogna l’Europeo
Grande soddisfazione per la società sportiva Livorno Danza Maestra Filippi Asd e Circolo La Rosa: l’atleta Tommaso Ricci è stato infatti convocato ufficialmente a rappresentare l’Italia al prossimo Campionato Europeo hip hop battle
Grande soddisfazione per la società sportiva Livorno Danza Maestra Filippi Asd e Circolo La Rosa: l’atleta Tommaso Ricci è stato infatti convocato ufficialmente a rappresentare l’Italia al prossimo Campionato Europeo hip hop battle, organizzato dalla Ido (International dance organization) dall’1 al 2 giugno a Klagenfurt (Austria).
La convocazione arriva al termine di una stagione ricca di tanti risultati positivi, durante la quale Ricci ha dimostrato talento, impegno e una crescita costante. Fondamentale il lavoro svolto dalla maestra Marina Filippi che ha accompagnato l’atleta nel suo percorso di formazione. A Tommaso Ricci vanno i migliori auguri per questa importante esperienza europea.
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