Hip hop, Tommaso Ricci vola in nazionale e sogna l’Europeo

Grande soddisfazione per la società sportiva Livorno Danza Maestra Filippi Asd e Circolo La Rosa: l’atleta Tommaso Ricci è stato infatti convocato ufficialmente a rappresentare l’Italia al prossimo Campionato Europeo hip hop battle

Grande soddisfazione per la società sportiva Livorno Danza Maestra Filippi Asd e Circolo La Rosa: l’atleta Tommaso Ricci è stato infatti convocato ufficialmente a rappresentare l’Italia al prossimo Campionato Europeo hip hop battle, organizzato dalla Ido (International dance organization) dall’1 al 2 giugno a Klagenfurt (Austria).

La convocazione arriva al termine di una stagione ricca di tanti risultati positivi, durante la quale Ricci ha dimostrato talento, impegno e una crescita costante. Fondamentale il lavoro svolto dalla maestra Marina Filippi che ha accompagnato l’atleta nel suo percorso di formazione. A Tommaso Ricci vanno i migliori auguri per questa importante esperienza europea.

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