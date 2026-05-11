I Tyrsenoi brillano tra Italia e Spagna: podi prestigiosi per Moretto e Pecchioli

Nel mese di maggio i Tyrsenoi sono tornati protagonisti nel mondo del braccio di ferro grazie ai risultati ottenuti da due atleti Senior impegnati tra Italia e Spagna

Nel mese di maggio i Tyrsenoi sono tornati protagonisti nel mondo del braccio di ferro grazie ai risultati ottenuti da due atleti Senior impegnati tra Italia e Spagna.

Il primo appuntamento si è svolto il 2 maggio a Varese, in occasione della “Rocco La Cognata Cup”. A rappresentare i Tyrsenoi è stata Federica Moretto, protagonista di una gara solida e combattuta nella categoria Senior -80 kg. L’atleta è riuscita a conquistare una splendida medaglia d’argento al braccio sinistro e un bronzo col destro, risultati che confermano il suo valore tecnico e la costanza del lavoro svolto negli ultimi mesi.

Ma il risultato che ha acceso maggiormente i riflettori sulla squadra è arrivato il 9 maggio da Madrid, dove Samuele Pecchioli ha preso parte al torneo internazionale NAL, competizione di altissimo livello che ha visto confrontarsi atleti provenienti da diversi paesi europei.

Per Pecchioli si trattava soltanto della seconda gara ufficiale in assoluto, ma il giovane atleta dei Tyrsenoi ha saputo stupire tutti con una prestazione straordinaria. Nella categoria Senior -90 kg, Samuele è riuscito a conquistare un importantissimo terzo posto al braccio destro, dimostrando carattere, tecnica e sangue freddo contro avversari ben più esperti.

Un risultato che vale doppio non solo per il prestigio della competizione, ma anche perché ottenuto in un contesto internazionale di altissimo livello. Pecchioli ha infatti portato in alto I colori dell’Italia e naturamente il nome dei Tyrsenoi, facendo fare un vero figurone alla squadra e confermando il grande potenziale del gruppo anche fuori dai confini italiani.

Due trasferte, due podi e tanta soddisfazione per i Tyrsenoi – commenta il Coach Sircana – nel frattempo in Ungheria a Budapest si sta disputando il campionato Europeo e a far parte dellla nazionale italiana SBFI troviamo I due Tyrsenoi Roberto Tognetti e Gabriele Casisole, che daranno Guerra ai loro avversari. Il resto della squadra sta ultimando ormai la preparazione per il nazionale che si svolgerà il 6 e 7 Giugno a Brescia, insomma due mesi decisamente impegnativi.

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