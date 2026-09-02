I Tyrsenoi di Livorno brillano ad Abano Terme

La formazione toscana ha affrontato la competizione con determinazione, portando a casa una serie di risultati importanti e confermando la crescita del gruppo sia tra gli atleti più esperti sia tra le nuove leve

Una giornata da ricordare per i Tyrsenoi di Livorno, protagonisti al V° SBFI DAY, andato in scena il 29 agosto all’Hotel Alexander Palace di Abano Terme. La formazione toscana ha affrontato la competizione con determinazione, portando a casa una serie di risultati importanti e confermando la crescita del gruppo sia tra gli atleti più esperti sia tra le nuove leve.

Grande attenzione per Antonio Iuorio, figlio di Luigi, questo ragazzino di soli 10 anni (atleta più piccolo della federazione) non esistendo una categoria adatta a lui pur di gareggiare è pronto a iscriversi in una categoria dove tutti sono più grandi di lui di almeno 3 anni e più pesanti di almeno 5 kg,Antonio inizia infatti la sua gara arrivando secondo nella categoria dietro ad un Ragazzo di 13 anni che già lo aveva battuto a nazionale, la giovane promessa Tyrsenoi però non si è perso di animo,rimanendo concentrato per affrontare il braccio destro, ed è proprio qui che ha ribaltato tutti I pronostici, riuscendo a controllare la mano dell’avversario e riuscendo quindi a vincere la categoria Junior 55kg destro.Grande emozione per il padre, per il coach Sircana e per tutto il team del quale è ormai divenuto la mascotte, ma una mascotte molto forte.

Grande protagonisti della giornata è Matteo Santerini. Alla sua prima esperienza sul podio, il giovane atleta ha saputo reagire dopo il quarto posto ottenuto con il braccio sinistro nella categoria Beginners -75 kg, conquistando poi la vetta nel destro. Un primo posto che rappresenta una grande soddisfazione e soprattutto la ricompensa per il duro lavoro svolto durante il percorso di allenamento.

Non ha invece sorpreso la consueta prestazione di Roberto Tognetti. Ormai veterano della disciplina e abituato a calcare i tavoli di gara, Tognetti , in rpeparazione per il mondiale in India ha dominato la categoria Master +90 kg, conquistando il primo posto sia con il braccio destro sia con il sinistro. Una doppia medaglia d’oro che conferma ancora una volta il suo valore e la sua continuità ad alto livello.

Ottimo anche il risultato di Mattia Bolognino, capace di conquistare il secondo posto con il destro nella categoria Beginners 90 kg in una tra le categorie più numerose della manifestazione. Un argento prezioso, arrivato al termine di una prova combattuta e che testimonia i progressi dell’atleta.

Nella categoria Master 90 kg è arrivato invece il secondo posto con il sinistro per Luigi Iuorio che timidamente ma inesorabilmente continua la sua continua crescita.

A completare il quadro dei podi è arrivato anche Gabriele Rubini, secondo classificato con il sinistro nella categoria Youth 80 kg. Un risultato significativo che contribuisce al bilancio positivo della squadra e mette in evidenza anche il lavoro svolto sul settore giovanile.

Il V° SBFI DAY si chiude quindi con un bilancio decisamente positivo per i Tyrsenoi di Livorno. Le vittorie di Matteo Santerini, Roberto Tognetti e Antonio Iuorio, unite ai diversi secondi posti conquistati dal gruppo, raccontano una squadra competitiva e in continua crescita. Un risultato costruito attraverso allenamento, sacrificio e spirito di squadra, con l’esperienza dei veterani a fare da guida e i giovani sempre più protagonisti.

Solo due settimane prima pure il coach della squadra Daniele Sircana attuale campione nazionale Senior, anche lui come Tognetti in preparazione per il mondiale in India, durante una vacanza in Sicilia ha deciso di partecipare ad una gara utilizzandola come test pre-mondiale, Si è iscritto nella categoria senior +90kg confrontandosi con atleti molto più pesanti e giovani di lui portando a casa da imbattuto l’oro. Dopo la categoria è stato disputato l’assoluto ed anche in questo caso Sircana è riuscito ad ottenere l’Oro senza mai perdere.Un risultato che dice molto sul suo attuale stato di forma.

Sircana a fine SBFI Day ha poi commentato: “ sono molto soddisfatto dei risultati dei ragazzi, la crescita di molti di loro è ben tangibile, ogni gara abbiamo riconferme e nuovi risultati positivi in categorie sempre più numerose. Sono altresi contento dello stato di forma raggiunto da me e Tognetti ormai proiettati verso l’esperienza mondiale, sappiamo benissimo che il mondiale non è una passeggiata ma ce la stiamo mettendo tutta.”

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