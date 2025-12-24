I Tyrsenoi protagonisti alla Coppa Italia internazionale di braccio di ferro

Trasferta ricca di soddisfazioni per la squadra livornese di braccio di ferro Tyrsenoi, impegnata nella prestigiosa gara internazionale di Coppa Italia svoltasi sabato 20 e domenica 21 dicembre. Un appuntamento di alto livello che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

La prima giornata di gara, sabato 20 dicembre, ha messo in evidenza gli atleti più giovani. Tra gli esordienti spicca la prestazione di Gabriel Bellina, capace di conquistare un eccellente secondo posto nella categoria –80 kg braccio destro, dimostrando carattere, tecnica e grande maturità agonistica.

Ottimo risultato anche per Gabriele Cherbacic, alla sua prima esperienza assoluta in gara, che ha saputo affrontare il debutto con grande determinazione, centrando due terzi posti, uno di braccio destro e uno di braccio sinistro, nella categoria beginners -100 kg. Un esordio più che positivo che lascia intravedere prospettive molto interessanti per il futuro.

Buone prove complessive anche per gli altri atleti, che pur non salendo sul podio hanno saputo esprimere il massimo delle proprie possibilità, raggiungendo posizioni di rilievo e in diversi casi sfiorando la zona medaglie, segnale di un gruppo compatto e in continua evoluzione.

La domenica ha regalato nuove emozioni e risultati di grande spessore. Su tutti Roberto Tognetti, che ancora una volta non ha deluso le aspettative: l’atleta master ha dominato la categoria -90 kg, conquistando il primo posto sia di braccio destro che di braccio sinistro, confermandosi una certezza assoluta nel panorama nazionale. Prestazione di alto livello anche per Gabriele Rubini, che nella categoria juniores -90 kg ha ottenuto due ottimi terzi posti, mostrando solidità, determinazione e ampi margini di crescita.

Grande la soddisfazione del coach Sircana, che al termine della manifestazione ha evidenziato l’ottimo lavoro svolto durante l’anno, la crescita tecnica degli atleti e lo spirito di squadra. Risultati che permettono ai Tyrsenoi di chiudere il 2025 in bellezza, con la consapevolezza di un percorso solido e con rinnovato entusiasmo verso le prossime sfide agonistiche.

