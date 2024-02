Il campione di golf Perrino sullo sport cittadino: “Città con potenziale, tante cose da realizzare”

Tommaso Perrino: "L'atteggiamento mentale per realizzarsi? Idee chiare e carattere volitivo, pure davanti alle grandi difficoltà che la vita ci sbatte davanti"

“L’atteggiamento mentale per realizzarsi? Idee chiare e carattere volitivo, pure davanti alle grandi difficoltà che la vita ci sbatte davanti”. Parole espresse da parte di un campione che con la sfortuna ha combattuto e vinto. Nel suo settore, il golf, è considerato un numero uno, c’è da crederci. Comincia così l’intervista al concittadino Tommaso Perrino, campione affermato e conosciuto nei vari angoli del mondo, professionista e allenatore della nazionale maschile e femminile di golf, di recente in visita con il Ministro dello Sport dottor Abodi ad Auschwitz, quale rappresentante di tutti gli atleti italiani. Un onore, l’ennesimo successo, di sicuro il più importante.

Alla domanda su cosa pensa riguardo la situazione degli impianti cittadini, sulle varie manifestazioni da rilanciare che gli sportivi sollecitano, oltre alle richieste di maggiori spazi verdi dove allenarsi sulle recenti polemiche sulla tempistica della realizzazione della pista di atletica, Tommaso Perrino non si tira indietro, anzi rilancia: “Siamo una città di sportivi, migliaia di livornesi che si cimentano nei vari sport, favoriti pure dalla natura del luogo: pianeggiante per chilometri o collinare, affacciata al mare o verso tortuose strade di campagna: insomma, ce n’è per tutti i gusti, sulle difficoltà motorie da affrontare, con ogni mezzo scelto”.

Gli occhi del nostro atleta puntano l’interlocutore, si coglie tutta la determinazione di uno che si è fatto da sé e coinvolge per l’entusiasmo. Continua: “Ho progetti importanti per la mia città, lo dico a coloro che mi sollecitano da tempo grazie alle mie competenze, a scendere in campo per concretizzarli. Ho due figli, di cui il grande gioca a calcio. La mia famiglia ama il mare e tutto ciò che ci permette di viverlo intensamente, come la barca. Pure la Pallacanestro è divertente e spesso assistiamo alle gare”.

A proposito di famiglia, come la vive il campione giramondo? “Se possibile li porto tutti con me, sono momenti meravigliosi. La famiglia è tutto per me, sono religioso e confido nel Signore, sempre vicino nelle difficoltà di chi soffre. E io ne so qualcosa, visto il grave incidente che poteva compromettere la mia carriera”.

Un uomo che potrebbe essere spocchioso e che invece risulta umile.

“Mi hanno contattato alcuni politici sapendo della mia energia, ho fatto una scelta, quella più vicina ai miei valori etici, e per la possibilità di dare vita ad un progetto che faccia fare il salto di qualità alla mia città.”

