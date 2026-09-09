Il gabbione protagonista prima di Napoli-Arsenal di Champions League

Fotogramma tratto da Amazon Prime (9 settembre)

Uno dei simboli più autentici della livornesità è entrato stasera nelle case di milioni di spettatori grazie ad un servizio andato in onda su Amazon Prime durante il pre-partita

Durante il pre-partita di Napoli-Arsenal, Amazon Prime ha mandato in onda un servizio realizzato ai Bagni Lido dedicato ad uno dei luoghi più caratteristici della città di Livorno: il gabbione. Perché prima di diventare uno degli allenatori più importanti del calcio italiano, Allegri è stato uno dei ragazzi livornesi cresciuti calcisticamente in quelle partite dove il pallone non esce quasi mai dal campo, le sponde fanno parte del gioco e ogni contrasto può trasformarsi in una storia da raccontare. Nel servizio intervengono alcuni amici livornesi che aiutano a raccontare il significato del gabbione oltre il semplice calcio. Lamberto Giannini, che ne legge il valore anche come espressione della cultura e del carattere livornese; Leonardo Fiaschi, che contribuisce con la sua consueta chiave ironica a restituire l’atmosfera di quel mondo. Al centro rimane però il campo. Tra gli altri intervistati anche Fabio Lazzerini, avversario di Max Allegri nel gabbione, Riccardo Ganni, titolare dei Bagni Lido e amico di “Acciuga”, e Christian Scalzo ex gloria amaranto. Il risultato è stato che, nel giorno del debutto dei partenopei in Champions, un pezzo di Livorno è entrato nelle case di milioni di spettatori. E al rientro dal servizio, il mister commenta: “Il gabbione è un gioco di furbizia”.

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