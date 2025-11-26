Il Jolly affronta (al Macchia) San Giovanni Valdarno, nel recupero

Il Jolly Libertas torna in campo per affrontare una delle prime della classe, il Galli San Giovanni Valdarno. Un derby toscano che, storicamente, non ha mai riservato troppa benevolenza alle amaranto. Per ritrovare l’ultima vittoria in A2 bisogna tornare al gennaio 2020, quando la formazione labronica, allora guidata da Marco Pistolesi, superò 46-44 le aretine: uno degli ultimi incontri prima della sospensione dei campionati a causa della pandemia.

La scorsa stagione, al PalaMacchia, il confronto fu equilibratissimo e il Jolly vide sfumare il successo soltanto nel finale (59-61), complice il colpo di coda dell’ex De Giovanni.

La sfida di giovedì 27 novembre (ore 21, PalaMacchia) metterà di fronte due squadre che hanno intrapreso percorsi differenti in questo avvio di stagione: San Giovanni viaggia spedita con 5 vittorie e una sola sconfitta, mentre il Jolly ha proceduto con più fatica (3 successi e 4 ko). La formazione di Angiolini sa di misurarsi con una vera fuoriserie, ricca di talento: dalla svizzera Favre all’ex Umbertide De Cassan, fino a Celani, che lo scorso anno – con la maglia di Matelica – mise non poco in difficoltà le livornesi nella fase playoff.

Una partita impegnativa, che Botteghi e compagne affronteranno sospinte dall’ottimo successo ottenuto a Salerno, utile per rilanciare morale ed entusiasmo.

“San Giovanni è senza dubbio una squadra molto attrezzata, una delle più forti del campionato. Vogliamo giocarcela fino alla fine: non credo che la gara si deciderà nei primi due o tre quarti. Sarà fondamentale reggere la loro intensità, soprattutto nella prima parte, e poi provare a ribaltare tutto nell’ultimo periodo”, ha dichiarato l’assistente Jolly, Luca Bacci.

