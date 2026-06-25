Il Jolly Basket cambia nome e volto: adesso è Ladies Libertas Livorno

Una scelta che rappresenta molto più di un semplice cambio di nome: è un passo importante verso la costruzione di un'identità ancora più forte e condivisa, capace di riunire sotto un unico simbolo tutta la grande famiglia amaranto

A partire dalla stagione 2026/27, la nuova denominazione del Jolly Basket Libertas sarà Ladies Libertas Livorno, che andrà a sostituire lo storico marchio Jolly Basket.

Una scelta che rappresenta molto più di un semplice cambio di nome: è un passo importante verso la costruzione di un’identità ancora più forte e condivisa, capace di riunire sotto un unico simbolo tutta la grande famiglia amaranto.

Per volontà di Marco Benvenuti, prende così forma un progetto che guarda al futuro senza dimenticare la propria storia, valorizzando il percorso compiuto negli anni e rafforzando il legame con i colori, la città e la tradizione sportiva livornese. Un unico marchio. Un’unica identità. Una sola grande famiglia amaranto.

Comunichiamo inoltre che le pagine Facebook e Instagram del Jolly si fermano, e tutti post (aggiornamenti, contenuti, interviste, approfondimenti) relativi alle Ladies LL verranno da oggi condivisi sui profili social Libertas Livorno 1947, che diventano dunque l’unica voce ufficiale del Club.

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